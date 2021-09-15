Украинская команда остановилась в гостинице «Россия» перед матчем Лиги чемпионов в непризнанном государстве
Донецкий футбольный клуб «Шахтер» остановился в гостинице под названием «Россия» перед матчем Лиги чемпионов в Приднестровье.
Донецкий футбольный клуб «Шахтер» остановился в гостинице под названием «Россия» перед матчем Лиги чемпионов в Приднестровье.
В среду, 15 сентября, «Шахтер» сыграет в Тирасполе, столице непризнанного государства, против тираспольского «Шерифа» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Шахтер» прибыл в Тирасполь лишь вечером 14 сентября, решив провести предматчевую тренировку днем не в Приднестровье, а на Украине.
«В Тирасполе они будут жить в гостинице “Россия”, — рассказал главный тренер “Шерифа” украинец Юрий Вернидуб, слова которого передает корреспондент Sport24 Александр Бессарабский.
«Я хорошо знаю эту команду. В “Шахтере” понимают, что на групповом этапе Лиги чемпионов нет слабых соперников. Думаю, что они очень серьезно готовятся. Недооценки нет. Нас ждет очень увлекательный и хороший матч», — заключил тренер «Шерифа».
Начало матча «Шериф» — «Шахтер» запланировано на 19:45 по московскому времени. Фаворитом игры считается украинская команда.