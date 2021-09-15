Украинская команда остановилась в гостинице «Россия» перед матчем Лиги чемпионов в непризнанном государстве

В среду, 15 сентября, «Шахтер» сыграет в Тирасполе, столице непризнанного государства, против тираспольского «Шерифа» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Шахтер» прибыл в Тирасполь лишь вечером 14 сентября, решив провести предматчевую тренировку днем не в Приднестровье, а на Украине.

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«В Тирасполе они будут жить в гостинице “Россия”, — рассказал главный тренер “Шерифа” украинец Юрий Вернидуб, слова которого передает корреспондент Sport24 Александр Бессарабский.

«Я хорошо знаю эту команду. В “Шахтере” понимают, что на групповом этапе Лиги чемпионов нет слабых соперников. Думаю, что они очень серьезно готовятся. Недооценки нет. Нас ждет очень увлекательный и хороший матч», — заключил тренер «Шерифа».