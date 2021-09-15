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13:05 (мск), источник: Sputnik.by

Футболист «Севильи» высказался о судействе Кульбакова: это смешно

МИНСК, 15 сен — Sputnik. Полузащитник испанской «Севильи» Иван Ракитич высказался о судействе в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА против «Зальцбурга», пишет El Partidazo de Cope.

Севилья
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Источник: AFP 2021

Встреча состоялась накануне в Севилье и завершилась со счетом 1:1. Судил игру белорусский арбитр Алексей Кульбаков. Арбитр в первом тайме назначил четыре пенальти, три из которых — в ворота хозяев. Кроме того, белорус показал по ходу матча 11 желтых карточек и удалил на 50-й минуте нападающего «Севильи» Юссефа Эн-Несири.

«Это была очень странная игра. Когда вы получаете в свои ворота три пенальти и почти 40 минут играете вдесятером, вы должны быть довольны ничьей», — сказал Ракитич.

По словам хорватского футболиста, каждый раз, когда футболисты «Зальцбурга» приближались к воротам «Севильи», казалось, был пенальти. «Это смешно», — сказал Ракитич.

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1:1
Первый тайм: 1:1
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