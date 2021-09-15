Футболист «Севильи» высказался о судействе Кульбакова: это смешно

Встреча состоялась накануне в Севилье и завершилась со счетом 1:1. Судил игру белорусский арбитр Алексей Кульбаков. Арбитр в первом тайме назначил четыре пенальти, три из которых — в ворота хозяев. Кроме того, белорус показал по ходу матча 11 желтых карточек и удалил на 50-й минуте нападающего «Севильи» Юссефа Эн-Несири.

«Это была очень странная игра. Когда вы получаете в свои ворота три пенальти и почти 40 минут играете вдесятером, вы должны быть довольны ничьей», — сказал Ракитич.