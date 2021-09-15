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13:10 (мск), источник: Sports.Ru

«Омония» лишилась шести игроков перед игрой с «Кайратом»

Кипрская «Омония» не сможет рассчитывать на шестерых футболистов в предстоящем матче группового этапа Лиги Конференций против «Кайрата».

Омония
КайратЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: Sports.Ru

Как сообщает Protathlima, в Казахстан не отправились третий вратарь команды Каралампос Кирьякидис, кипрский защитник Николас Панайоту, американский полузащитник Миккель Дискеруд, кипрский хавбек Яннис Кусуло, французский вингер Эрик Боток и сербский нападающий Марко Чепович.

Вместо них в заявку на игру был включен вратарь сборной Нигерии Фрэнсис Узохо.

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