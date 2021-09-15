«Омония» лишилась шести игроков перед игрой с «Кайратом»
Кипрская «Омония» не сможет рассчитывать на шестерых футболистов в предстоящем матче группового этапа Лиги Конференций против «Кайрата».
Омония
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Кипрская «Омония» не сможет рассчитывать на шестерых футболистов в предстоящем матче группового этапа Лиги Конференций против «Кайрата».
Как сообщает Protathlima, в Казахстан не отправились третий вратарь команды Каралампос Кирьякидис, кипрский защитник Николас Панайоту, американский полузащитник Миккель Дискеруд, кипрский хавбек Яннис Кусуло, французский вингер Эрик Боток и сербский нападающий Марко Чепович.
Вместо них в заявку на игру был включен вратарь сборной Нигерии Фрэнсис Узохо.