Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17:00
Оренбург
Краснодар-2
Футбол. Еврокубки
17:30
Спартак
Легия
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
Алания
Футбол. Первый дивизион
18:00
Металлург Лп
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Ротор
Футбол. Первый дивизион
18:00
Текстильщик
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
18:00
Акрон
КАМАЗ
Футбол. Первый дивизион
19:00
Олимп-Долгопрудный
Велес
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Енисей
Футбол. Первый дивизион
19:00
Торпедо
Томь
Футбол. Еврокубки
19:45
Бешикташ
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
19:45
Шериф
Шахтер Д
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Кубань
Футбол. Еврокубки
22:00
Брюгге
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Милан
Футбол. Еврокубки
22:00
Атлетико
Порту
Футбол. Еврокубки
22:00
Спортинг
Аякс
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Реал
Все события
Фоторепортажи
14«Зенит» с минимальным счетом уступил «Челси»
14Медведев не дал Джоковичу завоевать Большой шлем
13:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Радченко: ни один российский клуб не сыграл бы с «Челси» так, как «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал поражение команды в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).

Зенит
ЧелсиЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

«Зенит» мог добиться большего во вчерашнем матче, учитывая игру, которую они показали. Дело больше шло к ничьей. Но нельзя сказать, что результат незакономерный. «Челси» доминировал всю игру, хотя острых моментов у них особо не было. Но по такому матчу «Зениту» надо было выжимать большее. Думаю, что ни один российский клуб не смог бы сыграть также против «Челси».

Конечно, «Зениту» реально соперничать с «Ювентусом». Вчера они показали, что могут играть. А ещё некоторые футболисты из-за травмы не могли принять участие. Думаю, что со всеми можно играть и биться. Любой результат возможен«, — сказал Радченко в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Павлом Левковичем.

Читайте также
Челси
1:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Дожить до весны: Смогут ли «Спартак» и «Локо» выйти из группы ЛЕ
«Даю 10 млрд». Хозяин «Наполи» предложил создать новый еврокубок
Донецкий «Шахтер» перед игрой ЛЧ заселился в гостиницу «Россия»
Много голов «Спартака», 2:2 в игре «Локомотива»: ставим на ЛЕ
«Легия» в кризисе. Но это ничего не гарантирует «Спартаку»
Президент «Барселоны» провел жесткий разгровор с Куманом
«Легия» вывесила баннеры в Москве перед матчем со «Спартаком»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь