Радченко: ни один российский клуб не сыграл бы с «Челси» так, как «Зенит»

«Зенит» мог добиться большего во вчерашнем матче, учитывая игру, которую они показали. Дело больше шло к ничьей. Но нельзя сказать, что результат незакономерный. «Челси» доминировал всю игру, хотя острых моментов у них особо не было. Но по такому матчу «Зениту» надо было выжимать большее. Думаю, что ни один российский клуб не смог бы сыграть также против «Челси».



Конечно, «Зениту» реально соперничать с «Ювентусом». Вчера они показали, что могут играть. А ещё некоторые футболисты из-за травмы не могли принять участие. Думаю, что со всеми можно играть и биться. Любой результат возможен«, — сказал Радченко в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Павлом Левковичем.