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14:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент «Наполи»: предлагаю создать новый турнир вместо ЛЧ и ЛЕ. Готов внести € 10 млрд

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что хочет реформировать европейский футбол.

НаполиЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

"Система больше не работает. Лига чемпионов и Лига Европы не приносят клубам достаточного дохода, чтобы оправдать своё участие в них. Чтобы быть конкурентоспособным, вам нужно больше игроков высшего класса. Это означает, что вам нужно потратить больше денег — и призовые на европейских соревнованиях не учитывают это. Вот почему клубы должны разговаривать друг с другом, чтобы придумать более современный и прибыльный турнир для всех, кто в нём участвует.

Нам нужно сократить количество игр, сократив размер высших дивизионов по всей Европе. Кроме того, необходимо создать европейскую лигу с демократической системой вступления, основанной на достижениях команд во внутренних соревнованиях. Я изучил проект и готов внести € 10 млрд, но нам нужны готовность и полная независимость.

Если мы не изменим правила игры и не сделаем зрелище лучше, молодые люди бросят нас и футбол перестанет быть центральной частью нашей жизни. Мои исследования показывают, что люди в возрасте от восьми до 25 лет перестали смотреть футбол и предпочитают играть со смартфонами — они полностью изменили наших детей.

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Я не говорю, что привычка смотреть футбол на стадионе исчезнет, ​​но теперь у нас есть «виртуальный стадион», который может привлечь миллиарды людей, чтобы играть друг против друга. Кто знает, удастся ли нам вернуть их на путь величайшего и самого влиятельного спорта в мире?" — цитирует Де Лаурентиса Daily Mail.

Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.

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