«Легия» закупила рекламные баннеры на зданиях Москвы перед матчем со «Спартаком»: «Мы вернулись»
«Спартак» принимает «Легию» в матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы.
Легия
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«Спартак» принимает «Легию» в матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы.
Польский клуб активно рекламирует игру в Москве. Баннеры с анонсом появились на нескольких торговых центрах столицы.
«Москвичи уже знают, что мы вернулись. Добрый вечер, “Спартак”, — сообщает твиттер “Легии”.
В 2011 году «Спартак» проиграл «Легии» в квалификации Лиги Европы. В Варшаве команды сыграли вничью 2:2, в Москве красно-белые уступили со счетом 2:3.
Матч «Спартак» — «Легия» состоится сегодня, 15 сентября. Начало — в 17:30 по московскому времени.