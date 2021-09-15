«Легия» закупила рекламные баннеры на зданиях Москвы перед матчем со «Спартаком»: «Мы вернулись»

Польский клуб активно рекламирует игру в Москве. Баннеры с анонсом появились на нескольких торговых центрах столицы.

«Москвичи уже знают, что мы вернулись. Добрый вечер, “Спартак”, — сообщает твиттер “Легии”.

В 2011 году «Спартак» проиграл «Легии» в квалификации Лиги Европы. В Варшаве команды сыграли вничью 2:2, в Москве красно-белые уступили со счетом 2:3.