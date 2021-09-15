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18:58 (мск), источник: Блокнот

«Шериф» никогда не проигрывал украинским клубам на своем поле и даже не пропускал

События памятного матча с «Динамо» Киев в Тирасполе еще свежи в памяти.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
Группа D, 15.09.2021, 19:45

Шериф2Шахтер Д0

Тираспольский «Шериф» сегодняшним вечером сыграет с донецким «Шахтером». Этот матч состоится в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. «Шериф» сыграет в родных стенах.

Ранее «Шериф» четыре раза пересекался с клубами из Украины. В сезоне-2003/04 тираспольчане уступили по сумме двух встреч все тому же «Шахтеру» (квалификация ЛЧ, 0:0, 0:2). В сезоне-2010/11 в групповом раунде Лиги Европы «Шериф» сражался с киевским «Динамо», победив киевлян дома (2:0) и расписав мировую на выезде (0:0).

«Шериф» никогда не проигрывал представителям чемпионата Украины на своем поле и даже не пропускал.

Подметим также, что сегодняшняя дуэль между командами Юрия Вернидуба и Роберто Де Дзерби станет 15-й между молдавскими и украинскими клубами.

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