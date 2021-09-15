Каковы шансы «Спартака» и «Локомотива» дожить до весны в Лиге Европы

«Спартак» первым из российских клубов начнет свое выступление на групповом этапе Лиги Европы. Команда Руя Витории без шансов уступила «Бенфике» в квалификации Лиги чемпионов и теперь поборется за выход в евровесну с «Наполи», «Лестером» и «Легией».
Первым соперником команды Руя Витории в Лиге Европы станет «Легия» — чемпион Польши прошлого сезона и бывший клуб Станислава Черчесова. В нынешнем сезоне поляки стартовали неудачно — проиграли последние два матча и после пяти туров идут в зоне вылета.
Номинально «Легия» — самая слабая команда в группе, с которой точно надо набирать очки. В отличие от «Наполи» и «Лестера», у поляков в составе нет звезд мирового уровня, хотя в заявке есть 41-летний голкипер Артур Боруц, который почти 10 лет выступал в АПЛ, и Артура Енджейчика, который провел 60 матчей за «Краснодар».
В последний раз команды встречались в 2011-м в квалификации Лиги Европы — «Легия» выиграла в Москве со счетом 3:2 и прошла дальше по сумме двух встреч.
В четверг в Лиге Европы сыграет «Локомотив». Железнодорожникам досталась одна из самых сложных групп в турнире с соперниками уровня Лиги чемпионов — «Марселем», «Галатасараем» и «Лацио».
Французы и итальянцы, год назад игравшие на групповой стадии Лиги чемпионов, выглядят наиболее серьезными соперниками для команды Марко Николича. «Лацио» с козырем в виде Чиро Иммобиле, который в прошлом году забил 25 мячей в 23 матчах, уже встречался в еврокубках с российскими командами — год назад «Зенит» по разу сыграл вничью и проиграл итальянцам. Вероятнее всего, та же участь ждет и «Локомотив».
Самым же интересным противостоянием для «Локомотива» будет встреча с «Марселем», с которым москвичи сыграют в первом туре. Во второй половине прошлого сезона команду возглавил Хорхе Сампаоли и в заключительных 8 турах команда проиграла лишь в одном матче. Сейчас в чемпионате «Марсель» набрал 10 очков из 12 возможных и забивает в среднем по 2 гола за матч. «Локомотив» же пока ни разу не проиграл в чемпионате — 4 победы и 3 ничьи. Также москвичи хорошо контролируют мяч и грамотно перекрывают зоны, поэтому в теории могут зацепиться за очки.
Помимо двух российских клубов в Лиге Европы следует следить за двумя командами — немецким «Байером», куда летом перешел вратарь сборной России Андрей Лунев, и французским «Монако», где выступает Александр Головин.
Немцы на групповом этапе сыграют с «Бетисом», «Селтиком» и «Ференцварошем».
«Монако» же, который не смог победить в квалификации Лиги чемпионов донецский «Шахтер», попал в группу к ПСВ, «Реал Сосьедад» и «Штурму».