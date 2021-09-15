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17:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Черчесов рассказал, за кого болеет в матче «Спартак» — «Легия»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, за кого будет болеть во встрече первого тура группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и варшавской «Легией».

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Лига Европы 2021/2022
Группа C, 15.09.2021, 17:30

Спартак0Легия1

«За кого буду болеть? За красивый футбол», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Сегодня, 15 сентября, московский «Спартак» встречается с «Легией» из Варшавы в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. Встреча группы C проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Текстовую онлайн-трансляцию матча можно увидеть здесь.

Встречу группового этапа обслуживает бригада судей во главе с Николой Дабановичем (Черногория). Помогает ему ассистенты Милован Джукич (Черногория) и Владан Тодорович (Черногория). Резервный рефери — Милош Бошкович (Черногория). Видеоассистенты главного арбитра: Срджан Йованович (Сербия) и Далибор Джурджевич (Сербия).

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