Черчесов рассказал, за кого болеет в матче «Спартак» — «Легия»

Футбол Лига Европы 2021/2022 Группа C, 15.09.2021, 17:30 Спартак 0 Легия 1

«За кого буду болеть? За красивый футбол», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Сегодня, 15 сентября, московский «Спартак» встречается с «Легией» из Варшавы в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. Встреча группы C проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Текстовую онлайн-трансляцию матча можно увидеть здесь.