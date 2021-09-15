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17:55 (мск), источник: ТАСС

Николич считает группу «Локомотива» сильнейшей в Лиге Европы

В один квартет с железнодорожниками попали французский «Марсель», итальянский «Лацио» и турецкий «Галатасарай».

Локомотив
Марсель
Лацио
ГалатасарайЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» будет играть в сильнейшей группе нынешнего сезона Лиги Европы. Такое мнение журналистам высказал главный тренер железнодорожников Марко Николич.

Футбол

Лига Европы 2021/2022
Группа E, 16.09.2021, 19:45

Локомотив-Марсель-

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Локомотив» встретится с французским «Марселем», пройдет 16 сентября, начало — в 19:45 мск. Встречу в Москве смогут посетить не более 8 тыс. зрителей.

«Мы хорошо начали сезон, у нас еще нет поражений, команда находится в хорошей футбольной форме, — сказал Николич. — Но чемпионат России и еврокубки — разные истории. У нас группа Лиги Европы очень качественная и интересная, самая качественная группа в Лиге Европы, уровня Лиги чемпионов».

«Кто внимательно следит за футболом, могли видеть, что наши соперники качественно усилились, в том числе тренерские штабы, — заметил он. — Тот же “Марсель” на данный момент собрал очень качественную команду».

Групповой этап Лиги Европы состоит из восьми квартетов, в соперниках «Локомотива» помимо «Марселя» оказались итальянский «Лацио» и турецкий «Галатасарай».

Николич рад, что его команда будет играть со столь сильными соперниками. «Мы сможем показывать себя с лучшей стороны. Ребята на поле будут полностью отдаваться, на сто процентов. Они будут демонстрировать дерзость и уверенность», — заявил он.

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