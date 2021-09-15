«Шериф» — «Шахтёр»: составы команд на матч группового этапа Лиги чемпионов

Встреча пройдёт на стадионе «Шериф». Начало матча — в 19:45 мск. Главный арбитр встречи — немец Дениз Айтекин.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский «Челси». До этого в турнире побеждали «Бавария» и «Ливерпуль».