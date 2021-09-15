Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Балтика
Кубань
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Бешикташ
Боруссия Д
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Шериф
Шахтер Д
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Олимп-Долгопрудный
Велес
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Факел
Енисей
30
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Торпедо
Томь
12
Футбол. Еврокубки
22:00
Брюгге
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Милан
Футбол. Еврокубки
22:00
Атлетико
Порту
Футбол. Еврокубки
22:00
Спортинг
Аякс
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Реал
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
Алания
11
Футбол. Первый дивизион
18:00
Металлург Лп
Спартак-2
02
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Ротор
13
Футбол. Первый дивизион
18:00
Текстильщик
СКА-Хабаровск
03
Футбол. Первый дивизион
18:00
Акрон
КАМАЗ
00
Футбол. Еврокубки
17:30
Спартак
Легия
01
Футбол. Первый дивизион
17:00
Оренбург
Краснодар-2
20
Все события
Фоторепортажи
15Лапти, балалайки и победные эмоции. Россия — трижды чемпион мира по пляжному футболу
28Россия — Мальта: болельщики скучали, игроки перекусывали на поле, Карпин ярко жестикулировал
19:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Шериф» — «Шахтёр»: составы команд на матч группового этапа Лиги чемпионов

Сегодня, 15 августа, состоится игра группового этапа Лиги чемпионов между тираспольским «Шерифом» и донецким «Шахтёром».

Шахтер Д
ШерифЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
Группа D, 15.09.2021, 19:45

Шериф1Шахтер Д0

Встреча пройдёт на стадионе «Шериф». Начало матча — в 19:45 мск. Главный арбитр встречи — немец Дениз Айтекин.

Команды опубликовали составы на предстоящий матч:

«Шериф»: Атанасиадис, Арболеда, Траоре, Кастаньеда, Фернандо, Кристиано, Яхшибоев, Аддо, Коловос, С. Тилль, Дуланто.

«Шахтёр»: Пятов, Додо, Марлон, Майкон, Антонио, Тете, Матвиенко, Траоре, Исмайли, Педриньо, Фернандо.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский «Челси». До этого в турнире побеждали «Бавария» и «Ливерпуль».

 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
«Спартак» за два года проиграл пять матчей в еврокубках подряд
«Даю 10 млрд». Хозяин «Наполи» предложил создать новый еврокубок
Трансферная стоимость Захаряна с начала сезона выросла на €5 млн
Черчесов рассказал, за кого болеет в матче «Спартак» — «Легия»
Стало известно, сколько зрителей допустят на ЦСКА — «Спартак»
Николич считает группу «Локомотива» сильнейшей в Лиге Европы
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь