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19:53 (мск), источник: Sports.Ru

«Спартак» проиграл пять матчей в еврокубках подряд

«Спартак» проиграл «Легии» (0:1) в матче группового этапа Лиги Европы.

Спартак
ЛегияЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Красно-белые проиграли пять матчей в еврокубках подряд.

В играх 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» в этом сезоне «Спартак» потерпел два поражения (0:2, 0:2). В сезоне-2019/20 московский клуб дважды проиграл «Браге» (0:1, 1:2) в Лиге Европы.

Таким образом, в прошлый раз «Спартак» побеждал в еврокубках 15 августа 2019 года. Тогда московский клуб играл со швейцарским «Туном» (2:1).

Следующий матч группового этапа Лиги Европы красно-белые проведут 30 сентября. Соперником команды Руя Витории станет «Наполи».

Спартак
0:1
Первый тайм: 0:0
Легия
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