Руй Витория: Понимаю эмоции фанатов «Спартака» и благодарю их за поддержку
Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение от «Легии» (0:1) в групповом турнире Лиги Европы.
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение от «Легии» (0:1) в групповом турнире Лиги Европы.
Он отметил, что понимает недовольство болельщиков.
«Я понимаю эмоции фанатов, — сказал Витория в эфире канала “Матч премьер”. — Иногда в жизни бывают хорошие моменты, бывают неудачные.
Очень сложно принять этот результат. У соперника было всего два момента. Понимаю наших фанатов. Благодарю их за поддержку. И разделяю их расстройство".
Единственный мяч в концовке игры забил Лирим Кастрати. Во втором туре «Спартак» 30 сентября на выезде сыграет против «Наполи».