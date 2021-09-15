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21:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Руй Витория: Понимаю эмоции фанатов «Спартака» и благодарю их за поддержку

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение от «Легии» (0:1) в групповом турнире Лиги Европы.

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Он отметил, что понимает недовольство болельщиков.

«Я понимаю эмоции фанатов, — сказал Витория в эфире канала “Матч премьер”. — Иногда в жизни бывают хорошие моменты, бывают неудачные.

Очень сложно принять этот результат. У соперника было всего два момента. Понимаю наших фанатов. Благодарю их за поддержку. И разделяю их расстройство".

Единственный мяч в концовке игры забил Лирим Кастрати. Во втором туре «Спартак» 30 сентября на выезде сыграет против «Наполи».

Спартак
0:1
Первый тайм: 0:0
Легия
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