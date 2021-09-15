Руй Витория: Понимаю эмоции фанатов «Спартака» и благодарю их за поддержку

«Я понимаю эмоции фанатов, — сказал Витория в эфире канала “Матч премьер”. — Иногда в жизни бывают хорошие моменты, бывают неудачные.

Очень сложно принять этот результат. У соперника было всего два момента. Понимаю наших фанатов. Благодарю их за поддержку. И разделяю их расстройство".