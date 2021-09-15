Тренер «Легии» ответил Федуну: Цыган бил сына не за то, что тот играл в карты, а за то, что тот пытался отыграться

«Федун сказал, что “Спартак” хочет смыть позор десятилетней давности? Мы не жили прошлым. Тот матч вел мой коллега. Мы не строили ожидания, основываясь на том матче. У нас игроки, которые не застали ту игру.

У нас в Польше есть поговорка, что цыган бил своего сына не за то, что тот играл в карты, а за то, что тот пытался отыграться.



Мы вчера виделись с Черчесовым, может быть, сегодня еще увидимся. Но у него много встреч. Позовем ли его в декабре? Поживем-увидим. Для этого мне надо остаться в клубе к этому моменту. Хочу поблагодарить российских журналистов за работу. Они все перед вопросами поздравляют меня с победой. Польским журналистам стоит у вас поучиться", — заявил тренер.