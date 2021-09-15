Тренер «Легии» ответил Федуну: Цыган бил сына не за то, что тот играл в карты, а за то, что тот пытался отыграться

«Федун сказал, что “Спартак” хочет смыть позор десятилетней давности? Мы не жили прошлым. Тот матч вел мой коллега. Мы не строили ожидания, основываясь на том матче. У нас игроки, которые не застали ту игру.
У нас в Польше есть поговорка, что цыган бил своего сына не за то, что тот играл в карты, а за то, что тот пытался отыграться.
Мы вчера виделись с Черчесовым, может быть, сегодня еще увидимся. Но у него много встреч. Позовем ли его в декабре? Поживем-увидим. Для этого мне надо остаться в клубе к этому моменту. Хочу поблагодарить российских журналистов за работу. Они все перед вопросами поздравляют меня с победой. Польским журналистам стоит у вас поучиться", — заявил тренер.
«Спартак» на домашнем поле потерпел поражение от «Легии» со счетом 0:1. Последний раз «Спартак» и «Легия» встречались в 4-м отборочном раунде Лиги Европы-2011/12. В Варшаве была зафиксирована ничья 2:2, а в ответной встрече в Москве поляки вырвали в добавленное время волевую победу — 3:2.