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21:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Интер» — «Реал» стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов между «Интером» и «Реалом».

Интер
РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Мартинес.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Эдер Милитау, Начо, Алаба, Модрич, Каземиру, Вальверде, Лукас Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

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