«Интер» — «Реал» стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

«Интер» — «Реал» стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов между «Интером» и «Реалом».