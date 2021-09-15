«Шериф» обыграл «Шахтер» в своем дебютном матче в Лиге чемпионов
В матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов «Шериф» победил «Шахтер».
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Шахтер ДЛига чемпионов: таблица и календарь
В матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов «Шериф» победил «Шахтер».
Молдавский клуб дебютировал в ЛЧ (без учета отборочного турнира).
На 16-й минуте чемпионов Молдавии вывел вперед Адама Траоре. Второй мяч на 62-й минуте провел Момо Янсане. Хозяева на этот матч выставили стартовый состав, полностью состоящий из легионеров. У «Шахтера» в старте были два украинца — вратарь Андрей Пятов и защитник Николай Матвиенко.
«Шериф» набрал три очка и возглавил таблицу группы D. У «Шахтера» ноль очков. Второй матч первого тура в этой группе между «Интером» и «Реалом» начнется в 22.00 по московскому времени.