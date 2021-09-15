«Шериф» обыграл «Шахтер» в своем дебютном матче в Лиге чемпионов

На 16-й минуте чемпионов Молдавии вывел вперед Адама Траоре. Второй мяч на 62-й минуте провел Момо Янсане. Хозяева на этот матч выставили стартовый состав, полностью состоящий из легионеров. У «Шахтера» в старте были два украинца — вратарь Андрей Пятов и защитник Николай Матвиенко.