Гол Холанда помог «Боруссии» обыграть «Бешикташ» в Лиге чемпионов

На 20-й минуте «Боруссия» вышла вперёд, отличился Джуд Беллингем. В концовке первого тайма, уже в компенсированное время, Эрлинг Холанд удвоил преимущество гостей. Во втором тайме «Бешикташ» сумел отыграть один мяч — Франсиско Монтеро отличился в добавленное время. Но уйти от поражения хозяева не смогли.