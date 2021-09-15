Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Брюгге
ПСЖ
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Манчестер Сити
РБ Лейпциг
42
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ливерпуль
Милан
22
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Атлетико
Порту
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Спортинг
Аякс
15
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Интер
Реал
00
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Кубань
00
Футбол. Еврокубки
19:45
Бешикташ
Боруссия Д
12
Футбол. Еврокубки
19:45
Шериф
Шахтер Д
20
Футбол. Первый дивизион
19:00
Олимп-Долгопрудный
Велес
02
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Енисей
31
Футбол. Первый дивизион
19:00
Торпедо
Томь
33
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
Алания
11
Футбол. Первый дивизион
18:00
Металлург Лп
Спартак-2
02
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Ротор
13
Футбол. Первый дивизион
18:00
Текстильщик
СКА-Хабаровск
03
Футбол. Первый дивизион
18:00
Акрон
КАМАЗ
00
Футбол. Еврокубки
17:30
Спартак
Легия
01
Футбол. Первый дивизион
17:00
Оренбург
Краснодар-2
20
Все события
Фоторепортажи
15Очаровавшие мир: самые красивые спортсменки времен СССР
910 лет трагедии ярославского «Локомотива»
22:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Холанда помог «Боруссии» обыграть «Бешикташ» в Лиге чемпионов

В Стамбуле на стадионе «Водафон Парк» завершился матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе C.

Боруссия Д
БешикташЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Турецкий «Бешикташ» принимал дортмундскую «Боруссию» (Германия). Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 20-й минуте «Боруссия» вышла вперёд, отличился Джуд Беллингем. В концовке первого тайма, уже в компенсированное время, Эрлинг Холанд удвоил преимущество гостей. Во втором тайме «Бешикташ» сумел отыграть один мяч — Франсиско Монтеро отличился в добавленное время. Но уйти от поражения хозяева не смогли.

Помимо «Бешикташа» и «Боруссии», в группу C попали «Аякс» (Нидерланды) и «Спортинг» (Португалия). Во втором туре «Боруссия» будет принимать «Спортинг», а «Бешикташ» сыграет в гостях с «Аяксом».

Бешикташ
1:2
Первый тайм: 0:2
Боруссия Д
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
«Спартак» на дне. Поражение от никакой «Легии» — катастрофа
Руй Витория: Понимаю эмоции фанатов и благодарю их за поддержку
«Спартак» за два года проиграл пять матчей в еврокубках подряд
«Интер» принимает «Реал» в Лиге чемпионов: онлайн-трансляция
«Шериф» обыграл «Шахтер» в своем дебютном матче в Лиге чемпионов
Главный тренер «Легии» ответил Федуну поговоркой
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь