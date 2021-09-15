Экс-игроки «Тамбова» и «Нижнего Новгорода» разорвали «Шахтер»! «Шериф» начал Лигу чемпионов с победы

На драйве

Конечно, было бы здорово, если бы на первый матч Лиги чемпионов сразу пожаловали «Реал» или «Интер». Впрочем, все это будет, а для начала в Тирасполь приехал «Шахтер». Главный тренер хозяев Юрий Вернидуб регулярно противостоял этой команде в бытность главным тренером луганской «Зари», но то был украинский чемпионат, а тут — главный клубный турнир Старого Света.

Ни один из футболистов в стартовом составе самой титулованной молдавской команды до среды не провел на таком уровне ни одного матча. Однако волнения там, похоже, не было. «Проблемы со сном перед дебютом? Знаете, режим поменялся, когда только началась квалификация Лиги чемпионов. Все на драйве, на эмоциях. Это классно», — говорил накануне Вернидуб.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/tv/CT2Xe0KA2GO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/tv/CT2Xe0KA2GO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/tv/CT2Xe0KA2GO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC SHERIFF | ФК ШЕРИФ (@fc_sheriff)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

На упомянутом тренером драйве «Шериф» прошел четыре отборочных раунда без единого поражения, хотя среди соперников были и закаленная в таких боях «Црвена Звезда», и загребское «Динамо», которое весной заставило Жозе Моуринью прийти в раздевалку с персональными поздравлениями, а в четвертьфинале Лиги Европы дало бой будущем триумфатору «Вильярреалу».

Кажется, дебютанты группового раунда совершенно не боялись «Шахтера», а во всех предматчевых комментариях звучала фраза, которую перед стартовым свистком можно было прочитать на растянутом в фан-секторе «Шерифа» баннере: «Мечты сбываются». И с поддержкой у хозяев все было в порядке, так как местные санитарно-эпидемиологические органы разрешили заполнить стадион наполовину. Вполне возможно, годы спустя увидевшие премьеру вживую болельщики будут рассказывать об этом внукам.

Гол из ФНЛ

Еще один показатель смелости хозяев — включение в стартовый состав узбекского нападающего Яхшибоева, который только в воскресенье дебютировал в тираспольской команде. Хотя арендованный у «Легии» футболист сделал такую заявку, что у тренерского штаба просто не было выбора. Новичок забил гол и организовал еще одно взятие ворот в игре с занимающим в национальном чемпионате второе место «Петрокубом» (2:0).

Всего же на поле с первых минут появились только два футболиста, не имеющих статуса легионера. У «Шерифа» в числе первых одиннадцати значились по два грека, колумбийца и бразильца, а также обладатели гражданства Перу, Люксембурга, Ганы, Мали и Узбекистана. В свою очередь, возглавляющий «Шахтер» Роберто Де Дзерби доверился Пятову и Матвиенко, которые составили компанию восьми представителям Бразилии и буркинийцу Лассина Траоре.

Среди них по инерции и пытались угадать главных героев, но немного ошиблись. Впрочем, и бразилец в первой голевой атаке отметился, и форвард по фамилии Траоре. Только провел эту атаку не «Шахтер», а «Шериф». Кристиану, как и положено классическому латералю из Южной Америки, классно поддержал атаку и слева навесил в штрафную, а малиец Адама Траоре с лета вогнал мяч под перекладину. Руки Пятова остановить удар не смогли, хотя в отчасти схожей ситуации у противоположных ворот Атанасиадис вытянул выглядевший даже более сложным удар горняцкого Траоре.

В целом же «Шахтер» если и владел инициативой, то контратаки «Шерифа» все равно выглядели острее. И в конце концов Кристиану исполнил вторую в матче результативную подачу на голову Янсане, который заменил на 55-й минуте получившего травму Коловоса. Не сомневаюсь, многие в этот момент задались вопросом: как таких легионеров привозят в Приднестровье, а не в РПЛ? Но стоит изучить вопрос чуть глубже, и понимаешь, что дело не в самом факте приглашения игрока, а в качестве работы с ним.

Например, по ходу первого тайма авторитетный британский ресурс Squawka отметил: за первые 25 минут один футболист создал больше опасных моментов, чем любой из участников первого игрового дня Лиги чемпионов с участием «Баварии», «Ювентуса» и «МЮ». Зовут героя Себастьен Тилль, и первую половину прошлого сезона люксембуржец отыграл за… «Тамбов».

Автор второго мяча Янсане и вовсе нынешней весной помог своими шестью голами «Нижнему Новгороду» заработать повышение в классе по итогам первенства ФНЛ. В числе прочих соперников африканец огорчил и «Спартак-2». Однако летом аренда выступавшего прежде в Белоруссии гвинейца закончилась, и он оказался в «Шерифе». На свое счастье, став одним из тех, кто делает молдавскую сказку былью. Это даже круче, чем «Лестер» — последний до сегодняшнего дня дебютант, начинавший групповой турнир ЛЧ с победы.