У Холанда 66 голов в 66 матчах за «Боруссию». Он забил в 6-й игре подряд
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд забил в ворота «Бешикташа» в матче Лиги чемпионов (2:1).
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд забил в ворота «Бешикташа» в матче Лиги чемпионов (2:1).
Это 66-й гол норвежца в 66-м матче за «Боруссию» во всех турнирах.
Кроме того, 21-летний футболист забил в 6-м матче подряд с учетом выступлений за сборную Норвегии и клуб. За 10 игр во всех турнирах сезона у Холанда 14 забитых мячей.