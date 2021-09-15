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15 сентября, источник: Sports.Ru

У Холанда 66 голов в 66 матчах за «Боруссию». Он забил в 6-й игре подряд

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд забил в ворота «Бешикташа» в матче Лиги чемпионов (2:1).

Боруссия Д
БешикташЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Это 66-й гол норвежца в 66-м матче за «Боруссию» во всех турнирах.

Кроме того, 21-летний футболист забил в 6-м матче подряд с учетом выступлений за сборную Норвегии и клуб. За 10 игр во всех турнирах сезона у Холанда 14 забитых мячей.

Бешикташ
1:2
Первый тайм: 0:2
Боруссия Д
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