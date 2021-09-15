У Холанда 66 голов в 66 матчах за «Боруссию». Он забил в 6-й игре подряд

Это 66-й гол норвежца в 66-м матче за «Боруссию» во всех турнирах.

Кроме того, 21-летний футболист забил в 6-м матче подряд с учетом выступлений за сборную Норвегии и клуб. За 10 игр во всех турнирах сезона у Холанда 14 забитых мячей.