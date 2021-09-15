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23:06 (мск), источник: РБК

«Спартак» под руководством Витории показал худший старт сезона за 45 лет

В первых десяти встречах под руководством португальца команда заработала только 33,3% очков. Хуже Витории в первых 10 матчах команда в последний раз выступала в 1976 году под руководством Анатолия Крутикова.

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«Спартак» в первых десяти матчах сезона показал худший результат за последние 45 лет. Команде удалось набрать только 33,33% очков.

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В первых 10 встречах под руководством Руя Витории команда одержала всего три победы, ей удалось обыграть «Крылья Советов» (1:0), «Урал» (1:0) и «Химки» (3:1). При этом она дважды уступила «Бенфике» (0:2, 0:2), а также проиграла «Рубину» (0:1), «Нижнему Новгороду» (1:2) и «Сочи» (1:2). Помимо этого «Спартак» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (1:1) и проиграла «Легии» (0:1).

В последний раз команда выступала хуже только в 1976 году, в тот момент главным тренером команды был Анатолий Крутиков. Команда проиграла шесть из десяти первых матчей в чемпионате СССР и Кубке страны. «Спартак» дважды сыграл вничью и одержал три победы и потерпел шесть поражений. Команде удалось набрать только 23,67% очков.

Анатолий Крутиков вошел в историю клуба как единственный тренер, при котором «Спартак» вылетал из высшего дивизиона. При этом в 1976 году свой первый сезон в составе «Спартака» провел будущий тренер команды Олег Романцев, который до сих пор останется наиболее титулованным тренером в истории чемпионатов России.

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