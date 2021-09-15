«Я не сдамся. Не спрашивайте, останусь я или нет». Витория — о позоре «Спартака» с «Легией» и возможной отставке
Главное с послематчевой пресс-конференции Руя.
Главное с послематчевой пресс-конференции Руя.
После позорного старта в Лиге Европы главный тренер «Спартака» Руй Витория ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции. Португалец рассказал, почему команда проиграла «Легии», стоит ли ждать его отставки, и когда восстановятся травмированные Айртон и Зобнин.
— Было тяжело, очень сложно принимать этот результат. Мы сделали более чем достаточно, чтобы выиграть этот матч. Но детали могут создавать разницу, они играют большую роль. Мы пропустили один гол на 90-й минуте и проиграли. Объективно сложно говорить о невезении, но моя команда сделала все, чтобы выиграть этот матч: 23 удара, разнообразные атаки и так далее. Но мы проиграли, мы расстроены: нам очень сложно принимать этот результат. Готов полностью взять на себя ответственность за это поражение. Я — главный тренер, поэтому отвечаю за результаты команды и за все, что происходит с ней.
— После такого провала вы готовы уйти в отставку?
— Я никогда не сдаюсь. Могу немного «сходить с ума», но никогда не сдамся. Вы много раз спрашивали, готов ли я остаться, хватит задавать этот вопрос. Ответ не меняется и не поменяется.
— Какие перспективы у «Спартака» в Лиге Европы после этого поражения?
— Все наши соперники сильные, но вы знаете мой подход — мы готовимся к каждому определенному матчу постепенно. О «Наполи» и «Лестере» будем думать позже. Такое случается в футболе. Если бы такая же история на 90-й минуте сложилась в нашу пользу, все бы говорили, что мы заслужили эту победу. Думаю, вам, журналистам, после пропущенного от «Легии» пришлось полностью переписывать отчет о матче.
— Согласны, что результаты «Спартака» — качели?
— Это правда. Мы хорошо сыграли с «Химками», рассчитывали на две победы подряд. Но давайте попробуем забыть о результате сегодняшнего матча на секундочку. Понимаю, что это сложно. Но мы делали все, что надо. У нас были правильные решения, защитники «Легии» давали нам возможности, но у нас просто не получилось забить. В понедельник нас ждет важный матч, это хорошо. Мы готовы к дерби, победа в нем поможет нам забыть об этом поражении.
— Переход на схему с тремя защитниками связан с отсутствием опорного полузащитника?
— Это одна из систем, по которой мы играем. У нас есть Умяров, Хендрикс — они могут хорошо выступать на позиции опорника. Мы можем играть и с четырьмя, и с тремя защитниками. Если вы будете справедливы, вы признаете, что мы сделали все для победы в этом матче/
— Успеет ли Зобнин восстановиться к дерби?
— Посмотрим. Лучше сначала узнать, что с ним случилось, как развивается ситуация, что это за травма и так далее. Думаю, что все-таки он не сыграет, но посмотрим. Может, наш медицинский штаб сможет привести его в готовность к следующей игре.
— Будет ли готов Айртон?
— Думаю, у него несерьезная травма и он будет готов к следующей игре.
— Почему у «Спартака» такая плохая реализация моментов?
— Мы тренируем завершение атак каждый день. Но футбол — любопытная штука. В некоторых сезонах вам даже не нужно много бить, чтобы забивать голы. У нас есть Промес, Ларссон, Соболев — это отличные игроки, техничные, высококвалифицированные, но им не везет с реализацией. Они всегда остаются после тренировки, бьют по воротам. Это невероятно, но факт.
За мои первые 6 недель здесь игроки делали все, что я просил. Это моя первая команда, которая так быстро училась. Потом начались проблемы. Некоторые команды годами притираются, чтобы получить результат. Но я не об этом, нам надо просто работать. При поражениях, конечно, сложнее это делать, но мы все равно должны работать, — сказал Руй Витория.