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00:09 (мск), источник: Sports.Ru

Форвард «Аякса» Аллер сделал покер в дебютном матче ЛЧ. До него только ван Бастену удавалось это

Форвард «Аякса» Себастьян Аллер успешно дебютировал в Лиге чемпионов.

Аякс
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Источник: Reuters

27-летний футболист забил 4 гола в матче 1-го тура группового этапа со «Спортингом» (5:1).

До этого только ван Бастену из «Милана» удавалось сделать покер в дебютной игре Лиги чемпионов — случилось это в ноябре 1992 года.

Аллер перешел в «Аякс» из «Вест Хэма» в начале января за рекордные для клуба 22,5 млн евро. Примечательно, что его по ошибке не внесли в заявку на Лигу Европы в прошлом сезоне. «Аякс» сообщил, что административная ошибка была допущена со стороны клуба.

Спортинг
1:5
Первый тайм: 1:3
Аякс
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