Форвард «Аякса» Аллер сделал покер в дебютном матче ЛЧ. До него только ван Бастену удавалось это
Форвард «Аякса» Себастьян Аллер успешно дебютировал в Лиге чемпионов.
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Форвард «Аякса» Себастьян Аллер успешно дебютировал в Лиге чемпионов.
27-летний футболист забил 4 гола в матче 1-го тура группового этапа со «Спортингом» (5:1).
До этого только ван Бастену из «Милана» удавалось сделать покер в дебютной игре Лиги чемпионов — случилось это в ноябре 1992 года.
Аллер перешел в «Аякс» из «Вест Хэма» в начале января за рекордные для клуба 22,5 млн евро. Примечательно, что его по ошибке не внесли в заявку на Лигу Европы в прошлом сезоне. «Аякс» сообщил, что административная ошибка была допущена со стороны клуба.