Форвард «Аякса» Аллер сделал покер в дебютном матче ЛЧ. До него только ван Бастену удавалось это

До этого только ван Бастену из «Милана» удавалось сделать покер в дебютной игре Лиги чемпионов — случилось это в ноябре 1992 года.

Аллер перешел в «Аякс» из «Вест Хэма» в начале января за рекордные для клуба 22,5 млн евро. Примечательно, что его по ошибке не внесли в заявку на Лигу Европы в прошлом сезоне. «Аякс» сообщил, что административная ошибка была допущена со стороны клуба.