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14:05 (мск), источник: Sports.Ru

Бесконечный крах России: маячит 16-е место в рейтинге УЕФА, можем пропустить Сербию, Хорватию и Норвегию

Кошмар российских клубов в еврокубках продолжается.

Спартак
Зенит
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Источник: Reuters
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«Спартак» максимально неловко проиграл «Легии», упустил очки для рейтинга УЕФА и усложнил задачу по выходу в плей-офф ЛЕ: дальше игры с «Лестером» и «Наполи».

«Зенит» смотрелся достойно даже на фоне победителя ЛЧ, но тоже никак не улучшил положение России в таблице коэффициентов. Да, можно надеяться минимум на евровесну хотя бы в Лиге Европы, но лучше просто дождаться игры с «Мальме». А пока — оценим наши выступления в Европе.

Три сезона российских клубов в еврокубках: 15 побед, 15 ничьих, 44 поражения.

Если отбросить квалификационные раунды, положение еще хуже: 7 побед, 12 ничьих и 33 поражения.

Главный клиент российских команд — Швейцария (3 победы, 1 поражение): «Спартак» дважды разбил «Тун», «Краснодар» обменялся уколами с «Базелем». Еще есть две безответные победы над турецким футболом («Краснодар» против «Трабзонспора»). Наиболее приятный сюрприз: 2 победы и 2 ничьих с Францией («Зенит» успешно играл против «Лиона», «Краснодар» — против «Ренна»).

На этом позитив заканчивается. В очных матчах мы уступаем командам из Португалии, Германии, Испании, Болгарии, Италии, Венгрии, Грузии, Израиля, Бельгии, Англии, Австрии, Хорватии, Нидерландов, Польши и Сербии. Удивительно длинный список всего для двух с небольшим сезонов.

Самое символичное противостояние — против Португалии (2 победы, 6 поражений). Еще недавно Россия стояла выше в рейтинге УЕФА, несмотря на стабильно успешные европоходы «Бенфики» и «Порту». Теперь Португалия штурмует Францию в таблице коэффициентов, а Россия все падает и падает.

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Россия будет 16-й в рейтинге УЕФА при нынешней динамике результатов. Ниже Норвегии, Хорватии, Швейцарии и Сербии

Портал Cassiesa, специализирующийся на подсчете рейтинговых очков для таблицы коэффициентов, показывает не очень приятный исход для российских команд. Если результаты клубов не улучшится, Россия по итогам сезона-2021/22 спустится на 16-е место.

Источник: Sports.ru

Такое падение — катастрофа. 16-е место в таблице дает ничтожное представительство в Европе: чемпион выходит во второй квалификационный раунд ЛЧ (для попадания в группу надо пройти три этапа), обладатель Кубка идет в 3-й раунд отбора Лиги Европы (два раунда до группы), 2-е и 3-е места — в квалификацию Лиги конференций (3 раунда до группы).

Гарантий участия в групповом этапе просто нет. Еще показательнее — движение по рейтингу УЕФА наших потенциальных соседей.

Норвегия и Сербия методично поднимаются со дна таблицы, Хорватия (вспомните загребское «Динамо», которое проходило ЦСКА, а потом и «Краснодар») тоже улучшает положение, Швейцария возвращает привычный уровень, немного знобит Австрию и Бельгию, но в потенциальном рейтинге они обходят Россию на 5−7 позиций.

Выглядит пугающе? Нужно срочно набирать очки.

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