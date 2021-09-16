Бесконечный крах России: маячит 16-е место в рейтинге УЕФА, можем пропустить Сербию, Хорватию и Норвегию
Кошмар российских клубов в еврокубках продолжается.
Кошмар российских клубов в еврокубках продолжается.
«Спартак» максимально неловко проиграл «Легии», упустил очки для рейтинга УЕФА и усложнил задачу по выходу в плей-офф ЛЕ: дальше игры с «Лестером» и «Наполи».
«Зенит» смотрелся достойно даже на фоне победителя ЛЧ, но тоже никак не улучшил положение России в таблице коэффициентов. Да, можно надеяться минимум на евровесну хотя бы в Лиге Европы, но лучше просто дождаться игры с «Мальме». А пока — оценим наши выступления в Европе.
Если отбросить квалификационные раунды, положение еще хуже: 7 побед, 12 ничьих и 33 поражения.
Главный клиент российских команд — Швейцария (3 победы, 1 поражение): «Спартак» дважды разбил «Тун», «Краснодар» обменялся уколами с «Базелем». Еще есть две безответные победы над турецким футболом («Краснодар» против «Трабзонспора»). Наиболее приятный сюрприз: 2 победы и 2 ничьих с Францией («Зенит» успешно играл против «Лиона», «Краснодар» — против «Ренна»).
На этом позитив заканчивается. В очных матчах мы уступаем командам из Португалии, Германии, Испании, Болгарии, Италии, Венгрии, Грузии, Израиля, Бельгии, Англии, Австрии, Хорватии, Нидерландов, Польши и Сербии. Удивительно длинный список всего для двух с небольшим сезонов.
Самое символичное противостояние — против Португалии (2 победы, 6 поражений). Еще недавно Россия стояла выше в рейтинге УЕФА, несмотря на стабильно успешные европоходы «Бенфики» и «Порту». Теперь Португалия штурмует Францию в таблице коэффициентов, а Россия все падает и падает.
Портал Cassiesa, специализирующийся на подсчете рейтинговых очков для таблицы коэффициентов, показывает не очень приятный исход для российских команд. Если результаты клубов не улучшится, Россия по итогам сезона-2021/22 спустится на 16-е место.
Такое падение — катастрофа. 16-е место в таблице дает ничтожное представительство в Европе: чемпион выходит во второй квалификационный раунд ЛЧ (для попадания в группу надо пройти три этапа), обладатель Кубка идет в 3-й раунд отбора Лиги Европы (два раунда до группы), 2-е и 3-е места — в квалификацию Лиги конференций (3 раунда до группы).
Норвегия и Сербия методично поднимаются со дна таблицы, Хорватия (вспомните загребское «Динамо», которое проходило ЦСКА, а потом и «Краснодар») тоже улучшает положение, Швейцария возвращает привычный уровень, немного знобит Австрию и Бельгию, но в потенциальном рейтинге они обходят Россию на 5−7 позиций.
Выглядит пугающе? Нужно срочно набирать очки.