«Атлетико» сыграл вничью с «Порту» в Лиге чемпионов
«Атлетико» Мадрид вничью сыграл с «Порту» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 (0:0).
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«Атлетико» Мадрид вничью сыграл с «Порту» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 (0:0).
Встреча прошла на домашнем стадионе «Атлетико» — Ванда Метрополитано. Матч обслуживал главный арбитр Овидиу Хацеган из Румынии.
Отметим, что «Порту» доигрывал матч в меньшинстве — на 95-й минуте матче Хацеган удалил с поля защитника Шанселя Мбембу.