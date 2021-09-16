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00:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Атлетико» сыграл вничью с «Порту» в Лиге чемпионов

«Атлетико» Мадрид вничью сыграл с «Порту» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 (0:0).

Атлетико
ПортуЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча прошла на домашнем стадионе «Атлетико» — Ванда Метрополитано. Матч обслуживал главный арбитр Овидиу Хацеган из Румынии.

Отметим, что «Порту» доигрывал матч в меньшинстве — на 95-й минуте матче Хацеган удалил с поля защитника Шанселя Мбембу.

Атлетико
0:0
Первый тайм: 0:0
Порту
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