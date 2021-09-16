«Реал» на 90-й минуте вырвал победу у «Интера»

Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро». Матч начался в 22:00 мск. Главным арбитром встречи был немец Даниэль Зиберт. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 90-й минуте прошёл заброс в штрафную «Интера», полузащитник испанской команды француз Эдуардо Камавинга изящно перевёл мяч на бразильца Родриго, который с лёта пробил точно в цель, и мяч оказался в сетке ворот миланского клуба.