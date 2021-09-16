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00:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» на 90-й минуте вырвал победу у «Интера»

Сегодня, 15 августа, состоялась игра группового этапа Лиги чемпионов между миланским «Интером» и мадридским «Реалом».

Реал
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Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро». Матч начался в 22:00 мск. Главным арбитром встречи был немец Даниэль Зиберт. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 90-й минуте прошёл заброс в штрафную «Интера», полузащитник испанской команды француз Эдуардо Камавинга изящно перевёл мяч на бразильца Родриго, который с лёта пробил точно в цель, и мяч оказался в сетке ворот миланского клуба.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский «Челси». До этого турнир выигрывали «Бавария» и «Ливерпуль».

Интер
0:1
Первый тайм: 0:0
Реал
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