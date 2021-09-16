«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче с «Миланом» в Лиге чемпионов

«Ливерпуль» принимал «Милан». Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. События в матче развивались стремительно, «Ливерпуль» выходил вперёд, а затем оказывался в роли догоняющего.

Уже на 9-й минуте Трент Александер-Арнольд вывел хозяев вперёд. Защитник промчал в штрафную и пробил, а мяч, срикошетив от защитника «Милана», влетел в ворота. В результате автогол был записан на Фикайо Томори.

Вскоре после этого в ворота «Милана» ещё и был назначен пенальти, но Мохамед Салах не смог реализовать его.

«Милан» отыгрался на 42-й минуте, Анте Ребич классным ударом отправил мяч в цель. А уже через минуту в результате многоходовки Браим Диас с близкого расстояния добил мяч в ворота. Но уже в начале второго тайма форвард «Ливерпуля» Салах сравнял счёт, отличившись после классной передачи Дивока Ориги.

Ещё один мяч «Ливерпуль» забил на 70-й минуте. Гости позволили Джордану Хендерсону пробить от линии штрафной, а тот был точен. Больше счёт в этой встрече уже не менялся.