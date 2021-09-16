Текущие события
Футбол. Еврокубки
15.09
Брюгге
ПСЖ
11
Футбол. Еврокубки
15.09
Манчестер Сити
РБ Лейпциг
63
Футбол. Еврокубки
15.09
Ливерпуль
Милан
32
Футбол. Еврокубки
15.09
Атлетико
Порту
00
Футбол. Еврокубки
15.09
Спортинг
Аякс
15
Футбол. Еврокубки
15.09
Интер
Реал
01
Футбол. Первый дивизион
15.09
Балтика
Кубань
00
Футбол. Еврокубки
15.09
Бешикташ
Боруссия Д
12
Футбол. Еврокубки
15.09
Шериф
Шахтер Д
20
Футбол. Первый дивизион
15.09
Олимп-Долгопрудный
Велес
02
Футбол. Первый дивизион
15.09
Факел
Енисей
31
Футбол. Первый дивизион
15.09
Торпедо
Томь
33
Футбол. Первый дивизион
15.09
Волгарь
Алания
11
Футбол. Первый дивизион
15.09
Металлург Лп
Спартак-2
02
Футбол. Первый дивизион
15.09
Нефтехимик
Ротор
13
Футбол. Первый дивизион
15.09
Текстильщик
СКА-Хабаровск
03
Футбол. Первый дивизион
15.09
Акрон
КАМАЗ
00
Футбол. Еврокубки
15.09
Спартак
Легия
01
Футбол. Первый дивизион
15.09
Оренбург
Краснодар-2
20
Все события
Фоторепортажи
23Черчесов и Ковалевски, травма Зобнина и гол в концовке: кошмар «Спартака» в Европе
10Первая победа Карпина во главе сборной
00:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче с «Миланом» в Лиге чемпионов

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» завершился матч 1-го тура группы B Лиги чемпионов.

Ливерпуль
МиланЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Ливерпуль» принимал «Милан». Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. События в матче развивались стремительно, «Ливерпуль» выходил вперёд, а затем оказывался в роли догоняющего.

Читайте также
«Реал» на 90-й минуте вырвал победу у «Интера»

Уже на 9-й минуте Трент Александер-Арнольд вывел хозяев вперёд. Защитник промчал в штрафную и пробил, а мяч, срикошетив от защитника «Милана», влетел в ворота. В результате автогол был записан на Фикайо Томори.

Вскоре после этого в ворота «Милана» ещё и был назначен пенальти, но Мохамед Салах не смог реализовать его.

«Милан» отыгрался на 42-й минуте, Анте Ребич классным ударом отправил мяч в цель. А уже через минуту в результате многоходовки Браим Диас с близкого расстояния добил мяч в ворота. Но уже в начале второго тайма форвард «Ливерпуля» Салах сравнял счёт, отличившись после классной передачи Дивока Ориги.

Ещё один мяч «Ливерпуль» забил на 70-й минуте. Гости позволили Джордану Хендерсону пробить от линии штрафной, а тот был точен. Больше счёт в этой встрече уже не менялся.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Порту», а «Милан» будет принимать «Атлетико».

Ливерпуль
3:2
Первый тайм: 1:2
Милан
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
«Спартак» на дне. Поражение от никакой «Легии» — катастрофа
Руй Витория о возможной отставке: Я никогда не сдаюсь
«Реал» вырвал победу у «Интера» в гостях на 90-й минуте
Экс-игроки «Тамбова» и «Нижнего Новгорода» разорвали «Шахтер»
Холанд помог «Боруссии» обыграть «Бешикташ» в Лиге чемпионов
Главный тренер «Легии» ответил Федуну поговоркой
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь