«ПСЖ» с Месси не смог удержать победу в матче с «Брюгге»

Уже на 15-й минуте Андер Эррера открыл счёт с передачи Килиана Мбаппе. Но развить успех французский клуб не сумел. Более того, на 27-й минуте Ханс Ванакен сравнял счёт, ему ассистировал Эдуард Соболь.

Отметим, что в стартовом составе парижан в этой игре вышел аргентинский форвард Лионель Месси. Этот матч стал для него первым в Лиге чемпионов в составе парижского клуба, но отметиться результативными действиями аргентинец не сумел. В концовке встречи он ещё и получил жёлтую карточку.