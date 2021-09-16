Текущие события
Футбол. Еврокубки
15.09
Брюгге
ПСЖ
11
Футбол. Еврокубки
15.09
Манчестер Сити
РБ Лейпциг
63
Футбол. Еврокубки
15.09
Ливерпуль
Милан
32
Футбол. Еврокубки
15.09
Атлетико
Порту
00
Футбол. Еврокубки
15.09
Спортинг
Аякс
15
Футбол. Еврокубки
15.09
Интер
Реал
01
Футбол. Первый дивизион
15.09
Балтика
Кубань
00
Футбол. Еврокубки
15.09
Бешикташ
Боруссия Д
12
Футбол. Еврокубки
15.09
Шериф
Шахтер Д
20
Футбол. Первый дивизион
15.09
Олимп-Долгопрудный
Велес
02
Футбол. Первый дивизион
15.09
Факел
Енисей
31
Футбол. Первый дивизион
15.09
Торпедо
Томь
33
Футбол. Первый дивизион
15.09
Волгарь
Алания
11
Футбол. Первый дивизион
15.09
Металлург Лп
Спартак-2
02
Футбол. Первый дивизион
15.09
Нефтехимик
Ротор
13
Футбол. Первый дивизион
15.09
Текстильщик
СКА-Хабаровск
03
Футбол. Первый дивизион
15.09
Акрон
КАМАЗ
00
Футбол. Еврокубки
15.09
Спартак
Легия
01
Футбол. Первый дивизион
15.09
Оренбург
Краснодар-2
20
Все события
Фоторепортажи
23Черчесов и Ковалевски, травма Зобнина и гол в концовке: кошмар «Спартака» в Европе
10Первая победа Карпина во главе сборной
00:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» с Месси не смог удержать победу в матче с «Брюгге»

В Брюгге (Бельгия) состоялся матч 1-го тура группы А Лиги чемпионов.

Брюгге
ПСЖЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

«Брюгге» принимал «ПСЖ». Встреча команд завершилась со счётом 1:1.

Уже на 15-й минуте Андер Эррера открыл счёт с передачи Килиана Мбаппе. Но развить успех французский клуб не сумел. Более того, на 27-й минуте Ханс Ванакен сравнял счёт, ему ассистировал Эдуард Соболь.

Отметим, что в стартовом составе парижан в этой игре вышел аргентинский форвард Лионель Месси. Этот матч стал для него первым в Лиге чемпионов в составе парижского клуба, но отметиться результативными действиями аргентинец не сумел. В концовке встречи он ещё и получил жёлтую карточку.

Во 2-м туре «ПСЖ» будет принимать «Манчестер Сити», а «Брюгге» сыграет в гостях с «РБ Лейпциг».

Брюгге
1:1
Первый тайм: 1:1
ПСЖ
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
«Спартак» на дне. Поражение от никакой «Легии» — катастрофа
Руй Витория о возможной отставке: Я никогда не сдаюсь
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Миланом» в ЛЧ
«Реал» вырвал победу у «Интера» в гостях на 90-й минуте
Экс-игроки «Тамбова» и «Нижнего Новгорода» разорвали «Шахтер»
Холанд помог «Боруссии» обыграть «Бешикташ» в Лиге чемпионов
Главный тренер «Легии» ответил Федуну поговоркой
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь