Впервые за 29 лет игрок Лиги чемпионов сделал покер в своем первом матче
Нападающий «Аякса» Себастьен Аллер сделал покер в первом за свою карьеру матче Лиги чемпионов. Футболист четыре раза отличился в игре группового этапа против «Спортинга».
Нападающий «Аякса» Себастьен Аллер сделал покер в первом за свою карьеру матче Лиги чемпионов. Футболист четыре раза отличился в игре группового этапа против «Спортинга».
Свой первый гол нападающий забил уже на второй минуте, в следующий раз ему удалось отличиться на девятой минуте. Третий гол он забил после перерыва, отправив мяч в ворота на 51-й минуте. Свой четвертый мяч он забил на 63-й минуте.
Это всего второй случай в истории Лиги чемпионов, когда футболист в дебютном матче смог отличиться четыре раза. В 1992 году это удалось Марко ван Бастену, который на тот момент выступал за «Милан».
Матч против «Спортинга» завершился победой «Аякса» со счетом 5:1, пятый гол команды из Нидерландов забил Стивен Бергейс. Единственный гол португальского клуба принадлежит Паулинью.
В следующем туре «Аякс» проведет матч против «Бешикташа», а «Спортинг» встретится с дортмундской «Боруссией».