Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:30
Кайрат
Омония
Футбол. Еврокубки
19:45
Галатасарай
Лацио
Футбол. Еврокубки
19:45
Локомотив
Марсель
Футбол. Еврокубки
19:45
Мидтьюлланн
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
19:45
Црвена Звезда
Брага
Футбол. Еврокубки
19:45
Байер
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
19:45
Бетис
Селтик
Футбол. Еврокубки
19:45
Динамо З
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
19:45
Рапид В
Генк
Футбол. Еврокубки
19:45
Славия Пр
Унион Б
Футбол. Еврокубки
19:45
ХИК
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
19:45
Линколн
ПАОК
Футбол. Еврокубки
19:45
Слован Бр
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
19:45
Мура
Витесс
Футбол. Еврокубки
19:45
Ренн
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
19:45
Карабах
Базель
Футбол. Еврокубки
19:45
Флора
Гент
Футбол. Еврокубки
22:00
Рейнджерс
Лион
Футбол. Еврокубки
22:00
Брённбю
Спарта П
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСВ
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
22:00
Монако
Штурм
Футбол. Еврокубки
22:00
Лестер
Наполи
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Антверпен
Футбол. Еврокубки
22:00
Айнтрахт Ф
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
22:00
Анортосис Фамагуста
Партизан
Футбол. Еврокубки
22:00
Буде-Глимт
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
22:00
Раннерс
АЗ
Футбол. Еврокубки
22:00
Яблонец
ЧФР
Футбол. Еврокубки
15.09
Брюгге
ПСЖ
11
Футбол. Еврокубки
15.09
Манчестер Сити
РБ Лейпциг
63
Футбол. Еврокубки
15.09
Ливерпуль
Милан
32
Футбол. Еврокубки
15.09
Атлетико
Порту
00
Футбол. Еврокубки
15.09
Спортинг
Аякс
15
Футбол. Еврокубки
15.09
Интер
Реал
01
Все события
Фоторепортажи
15Очаровавшие мир: самые красивые спортсменки времен СССР
9«Бавария» опять разгромила «Барселону»
10:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер «Легии» откупорил три бутылки пива на пресс-конференции после матча со «Спартаком»

Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич не стал откладывать празднование победы в матче 1-го тура Лиги Европы со «Спартаком» (1:0).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич не стал откладывать празднование победы в матче 1-го тура Лиги Европы со «Спартаком» (1:0). Уже на пресс-конференции Михневич открыл три бутылки пива. Одну он оставил себе, вторую передал переводчице, а третью — игроку, который пришёл вместе с ним на пресс-конференцию.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Действия Михневича вызвали бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи вспомнили, как капитан сборной Португалии Криштиану Роналду на пресс-конференции на Евро-2020 отодвигал в сторону бутылки с газировкой.

Единственный мяч был забит на 91-й минуте матча. Ранее «Спартак» упустил шанс выйти вперёд — удар Самуэля Жиго приняла на себя перекладина.

В первом тайме полузащитник хозяев Роман Зобнин был заменён после получения травмы. Вместо него на поле вышел голландец Йоррит Хендрикс.


На 91-й минуте футболист «Легии» Эрнест Мучи на фланге убежал от Николая Рассказова и прострелил на дальнюю штангу, а Лирим Кастрати поразил пустой угол ворот.

Читайте также
Спартак
0:1
Первый тайм: 0:0
Легия
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
«Спартак» на дне. Поражение от никакой «Легии» — катастрофа
Самолет «Зенита» попал в стаю птиц и совершил аварийную посадку
WhoScored назвал худшего игрока «Спартака» в матче с «Легией»
Почеттино: Нужно время, чтобы Месси, Неймар и Мбаппе сыгрались
Президент «Легии» прокомментировал победу над «Спартаком»
Впервые за 29 лет футболист сделал покер в своем первом матче ЛЧ
Где посмотреть бой Емельяненко — Тарасов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь