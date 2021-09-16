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09:50 (мск), источник: Газета.Ру

Президент Ла Лиги обвинил «ПСЖ» в жульничестве

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас, комментируя экономическую ситуацию в чемпионате Испании, подверг критике французский «Пари Сен-Жермен», обвинив их в жульничестве. Слова Тебаса передает Marca.

ПСЖЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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«Испанский футбол не сломлен. Ни мадридский “Реал”, ни “Барселона”. По крайней мере, у 80% клубов в Европе дела обстоят намного хуже. Что касается “Реала”, я думаю, что это клуб, который лучше всех справился с пандемией, приложив огромные усилия в сокращении фонда заработной платы, в результате чего они в праве делать все, что захотят», — сказал Тебас.

Тебас отметил, что мадридский клуб не сможет платить игрокам столько, сколько может позволить себе «ПСЖ», так как зарплатный фонд «Реала» составляет около €600 млн. Кроме того, функционер заявил, что парижский клуб жульничает.


Напомним, в летнее трансферное окно «ПСЖ» подписал контракты с Лионелем Месси, Серхио Рамосом, Джанлуиджи Доннарумой, Джорджиньо Вейналдумом и Ашрафом Хакими.

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