Президент Ла Лиги обвинил «ПСЖ» в жульничестве

«Испанский футбол не сломлен. Ни мадридский “Реал”, ни “Барселона”. По крайней мере, у 80% клубов в Европе дела обстоят намного хуже. Что касается “Реала”, я думаю, что это клуб, который лучше всех справился с пандемией, приложив огромные усилия в сокращении фонда заработной платы, в результате чего они в праве делать все, что захотят», — сказал Тебас.