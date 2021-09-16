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09:59 (мск), источник: Sport24

Беллингем побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем установил рекорд в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Бешикташа».

Боруссия Д
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Источник: Reuters
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Встреча прошла в Турции и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Боруссии», а Беллингем забил один из голов своей команды. Отметим, что Джуд забил также последний гол «Боруссии» в Лиге чемпионов-2020/21, когда дортмундцы в ответной игре ¼ финала проиграли дома «Манчестер Сити» (1:2).

На момент матча с «Бешикташем» Беллингему исполнилось 18 лет и 78 дней.

Как сообщается в твиттере OptaJoe, он стал самым молодым автором забитых мячей в двух матчах Лиги чемпионов кряду, превзойдя достижение форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе (18 лет и 85 дней), установленное в марте 2017 года в «Монако».

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре «Боруссия» примет на своем поле «Спортинг», а «Бешикташ» в гостях сыграет с «Аяксом».

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Бешикташ
1:2
Первый тайм: 0:2
Боруссия Д
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