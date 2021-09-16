Беллингем побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем установил рекорд в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Бешикташа».
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем установил рекорд в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Бешикташа».
Встреча прошла в Турции и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Боруссии», а Беллингем забил один из голов своей команды. Отметим, что Джуд забил также последний гол «Боруссии» в Лиге чемпионов-2020/21, когда дортмундцы в ответной игре ¼ финала проиграли дома «Манчестер Сити» (1:2).
Как сообщается в твиттере OptaJoe, он стал самым молодым автором забитых мячей в двух матчах Лиги чемпионов кряду, превзойдя достижение форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе (18 лет и 85 дней), установленное в марте 2017 года в «Монако».
В следующем туре «Боруссия» примет на своем поле «Спортинг», а «Бешикташ» в гостях сыграет с «Аяксом».