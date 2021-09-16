Президент «Легии» прокомментировал победу клуба над «Спартаком» в Лиге Европы

В среду «Легия» на выезде победила «Спартак» со счетом 1:0.

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«Конечно, мы довольны результатом, потому что победили, — сказал Миодуски. — С таким сложным соперником, как “Спартак”, в гостях мы победили, поэтому мы очень счастливы. “Спартак” вел игру, создавал моменты, но не мог реализовать их. Была ситуация, когда следовало назначить чистый пенальти, возможно, с красной карточкой игроку, что могло повлиять на игру, но мы выиграли и очень счастливы».

«Появилось ли больше веры в выход в плей-офф Лиги Европы? Если мы победим “Наполи” или хорошо сыграем с “Лестером”, почему нет. Мы хорошо играем против сильных соперников. Не исключаю, что мы сможем дать им бой. Это футбол, мы можем победить, поэтому мы любим футбол», — добавил Миодуски.

Команды представляют группу C, также в ней выступают итальянский «Наполи» и английский «Лестер», которые проведут матч 16 сентября в Англии. Во втором туре «Спартак» в гостях сыграет с «Наполи» 30 сентября, «Легия» в этот же день дома встретится с «Лестером».