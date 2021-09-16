«Это не позор, а уже какой-то плач». Реакция на старт «Спартака» в ЛЕ

Руи Витория, главный тренер «Спартака»

«Футбол в этих турнирах — Лиге чемпионов и Лиге Европы — таков, решают небольшие детали. Мы пропускаем один гол на последних минутах… С нашей игрой невозможно было уступить в этом матче, но это футбол».



Самюэль Жиго, защитник «Спартака»

«Сложная игра, мы имели несколько шансов на голы, хорошие моменты. Я считаю, что у “Легии” был один момент, они забили на последних минутах, мы имели намного больше. Думаю, невозможно выиграть матч, если у тебя в графе “голы” ноль. Сегодня было сложно забить».

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Евгений Мележников, генеральный директор «Спартака»

«Хотелось бы извиниться перед всеми болельщиками за себя, за команду, за всех. Будем искать пути выхода из этой ситуации. Надо, чтобы мы прежде всего были единым целым, бились друг за друга, выгрызали все на поле от первой до последней минуты. Насколько это получается фактически — уже зависит от команды. Тем не менее, мы все стараемся работать над этим. <…> Единственное, что скажу — все эпизоды надо отрабатывать до конца и биться за каждый сантиметр футбольного поля. А этого в концовке сегодняшнего матча я, к сожалению, не увидел», — рассказал Мележиков в беседе с корреспондентом Sport24.





Чеслав Михневич, главный тренер «Легии»

«Хочу поблагодарить российских журналистов за работу. Они все перед вопросами поздравляют меня с победой. Польским журналистам стоит у вас поучиться».

Анзор Кавазашвили, бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР

«Сегодня каждому футболисту можно поставить двойку. Они двигаются, стараются, но у них ничего не получается. В нападение играют легионеры, которых выпускают в стартовом составе, а кандидаты в сборную Александр Соболев и Зелимхан Бакаев сидят в запасе — это получается, что значит сегодня мы будем готовить иностранных футболистов, а своих мы не будем ставить, потому что они нам не нужны для сборной. Игроки “Спартака” не прогрессирует при Витории. Я не знаю кого обвинить в этом. Иностранцы должны сильнее играть. За них платят больше коммерческие деньги, а если приглашать иностранцев, которые равны по уровню нашим игрокам, то зачем их приглашать. Джордан Ларссон, Эсекьель Понсе, Квинси Промес играют все хуже и хуже».

Андрей Канчельскис, бывший игрок сборной

«Какой-то ужас происходит. Бессовестные люди работают в “Спартаке”. Чтобы смыть позор, надо иметь силу духа. А чесать языком можно сколько угодно, пусть вся страна и дальше смеется над клубом. “Спартак” можно переименовать в “Плохую прачечную” после такого матча. Стирать в ней толком не умеют, если только кости перемывать. Болельщиков жалко, столетие клуба все-таки. Они не заслужили такого шоу и таких результатов».





Петр Авен, председатель совета директоров Альфа-банка

«Мы все видели. Не забили кучу моментов, не было настроя и отсутствие идеи. Очень грустно! Мастерство в команде есть. Состав точно не слабее, чем “Легия”. Я не знаю, что будет с Виторией. На мой взгляд, все это вина тренера».

Александр Жуков, Бывший глава Олимпийского Комитета России (ОКР)

«Я смотрел сегодняшний матч и могу сказать, что “Спартак” как играл плохо, так и продолжает играть, игра у него не улучшается. Конечно, вынужденная замена одного из лидеров команды Романа Зобнина в определенной степени отразилась на игре, но я не думаю, что кардинально что-то изменилось бы на поле. У “Спартака” как не было игры, так и нет. Футболисты плохо играют и безвольно, что самое обидное. Да, голевые моменты сегодня были, но как-то вяло это все смотрелось».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--40381920936e27bb9d2c" data-vnd="40381920936e27bb9d2c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=40381920936e27bb9d2c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Дмитрий Губерниев, комментатор

«Матч проиграл тренер. Он убирает сильных и выпускают слабых. Убрал Айртона Ларссона, Мозес, а дальше были выпущены люди, которые в футбол очень плохо играют. Руи не справлялся с самого начала, он только хвастаться умеет, поэтому его скоро выгонят и правильно сделают. Судя по сегодняшнему матчу, он не компетентен».

Ольга Смородская, экс-президент «Локомотива»

«Ужас! Это не позор, а уже какой-то плач. Что творится в команде? “Легия” на 16-м месте из 18 в Польше! У “Спартака” нет никакой атаки, никаких ударов по воротам. На это больно смотреть! Нет взаимопонимания на поле, никакого единого порыва. Ничего нет! Я не считаю, что виноват Руй Витория. Дело в том, какую “блестящую” трансферную кампанию провел “Спартак”.