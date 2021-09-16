Павлюченко заявил, что не видит ничего катастрофического в поражении «Спартака» от «Легии»

В среду «Спартак» на своем поле проиграл «Легии» со счетом 0:1. Во втором туре в группе С красно-белые в гостях сыграют с итальянским «Наполи» 30 сентября.

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«Это только первая игра, понятно, что если второй и третий матч проиграют, то все, — сказал Павлюченко. — Поэтому после первого матча не надо паниковать. Давайте дождемся следующей игры, там будет видно, пускай она будет на выезде, но шансы есть. Ничего катастрофического не вижу».

«Просто вчера так игра сложилась. Один момент вот так прозевали, а по идее должны были первыми забивать, но не получилось. Если бы забили, игра, конечно, по-другому сложилась бы. Поэтому не надо сейчас “убивать” “Спартак”, говоря, что шансов нет. Понятно, что не все хорошо, но шансы есть еще, впереди игры», — добавил Павлюченко.





В группе С также выступают английский «Лестер» и «Наполи». Команды сыграют в четверг, встреча пройдет в Англии и начнется в 22:00 мск.