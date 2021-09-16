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13:29 (мск), источник: ТАСС

Павлюченко заявил, что не видит ничего катастрофического в поражении «Спартака» от «Легии»

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Спартак» еще имеет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, несмотря на поражение в матче первого тура группового этапа от польской «Легии». Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий красно-белых и сборной России Роман Павлюченко.

Спартак
ЛегияЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В среду «Спартак» на своем поле проиграл «Легии» со счетом 0:1. Во втором туре в группе С красно-белые в гостях сыграют с итальянским «Наполи» 30 сентября.

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«Это только первая игра, понятно, что если второй и третий матч проиграют, то все, — сказал Павлюченко. — Поэтому после первого матча не надо паниковать. Давайте дождемся следующей игры, там будет видно, пускай она будет на выезде, но шансы есть. Ничего катастрофического не вижу».

«Просто вчера так игра сложилась. Один момент вот так прозевали, а по идее должны были первыми забивать, но не получилось. Если бы забили, игра, конечно, по-другому сложилась бы. Поэтому не надо сейчас “убивать” “Спартак”, говоря, что шансов нет. Понятно, что не все хорошо, но шансы есть еще, впереди игры», — добавил Павлюченко.


В группе С также выступают английский «Лестер» и «Наполи». Команды сыграют в четверг, встреча пройдет в Англии и начнется в 22:00 мск.

Групповой этап Лиги Европы завершится 9 декабря. В плей-офф турнира выйдут две лучшие команды из группы. Клуб, занявший третье место, отправится в плей-офф Лиги конференций.

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0:1
Первый тайм: 0:0
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