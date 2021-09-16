«Спартак» на коленях! Польские СМИ — о матче Лиги Европы в России

«Спартак» проиграл на своём поле «Легии» — решающим стал единственный гол поляков в добавленное время.

Но издание Sport.pl отметило, что встреча могла пойти по другому сценарию, если бы на 10-й минуте арбитр из Черногории Никола Дабанович назначил в ворота «Спартака» пенальти.

«Айртон врезал Филипу Младеновичу по ногам, но сербский защитник быстро поднялся, чтобы продолжить игру. Рефери не стал её прерывать, а VAR не исправил его решение. Кто знает, как сложился бы матч, прими они иной вердикт. “Спартак” в этом матче был опаснее, но решающий удар в дополнительное время нанесла “Легия”! Фурор на 91-й минуте».

«Москва покорена!» — гласит заголовок на сайте onet.pl.

«Легия» снова лучше «Спартака». Обеим командам не хватало точности, особенно в игре в штрафной площади соперника. Варшавяне ждали ошибки, «Спартак» пытался атаковать по флангам, много стрелять по воротам, но это не дало результатов: в дополнительное время лучше оказалась «Легия». За эту победу польский клуб получит € 630 тыс.".

Громче заголовок у wprost: «Отличный старт для “Легии” в Лиге Европы. “Спартак” на коленях!»

«Нельзя писать, что игроки из Варшавы приехали в Россию с опущенными головами и заранее смирились, что не смогут добиться благоприятного результата. Напротив, игроки “Легии” с первых минут показали соперникам, что умеют угрожающе им противостоять. К сожалению, им не хватало точности в ключевых моментах. Однако похоже, что “Спартак” стоило наказать за скандальный момент с Айртоном и Младеновичем, но судья даже не рассмотрел такой сценарий».

Издание Przegląd Sportowy иронично отметило, что любой основной игрок «Спартака» стоит больше, чем самый дорогой футболист «Легии»

«Не нужно никого убеждать, насколько важна эта победа. После жеребьёвки казалось, что именно в поединках со “Спартаком” есть наибольшие шансы набрать очки на групповом этапе и занять не последнее место. Однако “самый большой” не означает “большой”: московская команда может выставить одиннадцать игроков, каждый из которых на трансферном рынке стоит дороже самого дорогого футболиста “Легии”. И всё же нам удалось обыграть фаворита. У чемпиона Польши в Лиге Европы впереди ещё пять таких матчей. Москва слезам не верит, а в “Легию” надо верить. Что она может себе позволить приятно удивить нас в будущих встречах».