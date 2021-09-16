«Спартак» на коленях! Польские СМИ — о матче Лиги Европы в России
Критикуют судью и иронизируют по поводу стоимости состава москвичей.
Критикуют судью и иронизируют по поводу стоимости состава москвичей.
«Спартак» проиграл на своём поле «Легии» — решающим стал единственный гол поляков в добавленное время.
«Айртон врезал Филипу Младеновичу по ногам, но сербский защитник быстро поднялся, чтобы продолжить игру. Рефери не стал её прерывать, а VAR не исправил его решение. Кто знает, как сложился бы матч, прими они иной вердикт. “Спартак” в этом матче был опаснее, но решающий удар в дополнительное время нанесла “Легия”! Фурор на 91-й минуте».
«Легия» снова лучше «Спартака». Обеим командам не хватало точности, особенно в игре в штрафной площади соперника. Варшавяне ждали ошибки, «Спартак» пытался атаковать по флангам, много стрелять по воротам, но это не дало результатов: в дополнительное время лучше оказалась «Легия». За эту победу польский клуб получит € 630 тыс.".
«Нельзя писать, что игроки из Варшавы приехали в Россию с опущенными головами и заранее смирились, что не смогут добиться благоприятного результата. Напротив, игроки “Легии” с первых минут показали соперникам, что умеют угрожающе им противостоять. К сожалению, им не хватало точности в ключевых моментах. Однако похоже, что “Спартак” стоило наказать за скандальный момент с Айртоном и Младеновичем, но судья даже не рассмотрел такой сценарий».
«Не нужно никого убеждать, насколько важна эта победа. После жеребьёвки казалось, что именно в поединках со “Спартаком” есть наибольшие шансы набрать очки на групповом этапе и занять не последнее место. Однако “самый большой” не означает “большой”: московская команда может выставить одиннадцать игроков, каждый из которых на трансферном рынке стоит дороже самого дорогого футболиста “Легии”. И всё же нам удалось обыграть фаворита. У чемпиона Польши в Лиге Европы впереди ещё пять таких матчей. Москва слезам не верит, а в “Легию” надо верить. Что она может себе позволить приятно удивить нас в будущих встречах».
Полина Куимова