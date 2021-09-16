Шесть поражений в шести матчах Лиги Европы — теперь для «Спартака» вполне четкая перспектива

Предматчевая эмоция Витории казалась добрым знаком

Честно скажу — не ожидал. Не вообще — именно в этот момент. Еще недели две-три назад домашнее поражение от «Легии» выглядело бы явлением обыденным и закономерным. Теперь же, как казалось до матча, выздоровели все, и игра потихонечку начала появляться, и «Легии» уже уступали — стало быть, предупреждены, а значит, вооружены, и сами поляки аж на 16-м месте в своем чемпионате с тремя проигрышами в пяти матчах окопались…

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CT2JY79qyKh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CT2JY79qyKh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CT2JY79qyKh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FC Spartak Moscow (@fcsm_official)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

К тому же во вторник мне понравилась эмоция, которую на предматчевой пресс-конференции дал Руй Витория на тему реплики Сослана Гатагова о якобы сказанных ему игроками словах о самой легкой предсезонке в жизни. Признаюсь честно — при всей адекватности послематчевых комментариев Руя до того он мне в какой-то момент начал казаться роботом а-ля Мурат Якин. Тот никогда не выходил из себя, но от него почти невозможно было услышать что-то живое.

И у Руя, как бы все ни было плохо на поле, с журналистами не прорывалось никаких проявлений человеческих чувств. Может, это, наоборот, стоило трактовать как вызывающую уважение сдержанность, но как-то уже начало раздражать. Хотелось почувствовать его нерв, понять, что он у него вообще есть, что ему не все равно, что он не только ради денег приехал.

Во вторник я это почувствовал. И напрямую связал с персональным зарядом фанатов в его поддержку после «Химок», который мне очень понравился. Далеко не все в их исполнении вызывает симпатию, но это персональное посвящение вскрыло дремавшее внутри португальца внешнее выражение эмоций.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTsNa0Aq2DP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTsNa0Aq2DP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTsNa0Aq2DP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FC Spartak Moscow (@fcsm_official)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Он ощутил благодарность, и она сняла с него этот ледяной покров. До того во время и после матчей он, к тому же почти всегда небритый, выглядел грустным человеком, понявшим, что вляпался куда-то не туда. Во вторник же смотрел репортаж с тренировки, его реакции — и увидел, как мне казалось, совсем другого Виторию. В сочетании с матчем против «Химок» — и не только фактом победы, но и достаточно качественной игрой — это настраивало меня перед «Легией» на позитивный лад.

Но я выдал желаемое за действительное.

Почему дисквалифицированному на дерби Соболеву дали так мало времени с «Легией»?

Первое, что меня напрягло, но скорее не применительно к матчу с «Легией», а стратегически, — одно из кадровых решений. Витории, конечно, виднее, но с учетом дисквалификации Соболева на дерби с ЦСКА, жесткого календаря с еврокубками и необходимости ротации я не понял, почему Александр не попал в основу. Минут семьдесят, проведенных им на поле, позволили бы равномерно перераспределить между игроками нагрузку в группе атаки. И ладно бы он был в таком плохом состоянии, как до сборных. По матчу с «Химками» было видно, что в паузу он под руководством того же Руя не терял времени даром.

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После матча Витория скажет, что задача была — скорость и мобильность в атаке, которые могут дать именно те игроки, которые вышли в основе. В чем-то, возможно, он и прав, но по факту мы имеем поражение, ноль голов, вымотанных Ларссона с Понсе, которые выйдут и на дерби, — хорошо еще для «Спартака», что игра была в среду, а не в четверг, дерби — в понедельник, и у команды перед ЦСКА есть более чем достаточные пять дней для восстановления. Но все равно не очень логично, имея в составе форвардов сопоставимого уровня, в течение недели дважды давать полную нагрузку двоим и почти никак не задействовать третьего. А получилось имено так — ведь Соболев с «Легией» не появился даже на полчаса, получив с Бакаевым лишь восемь минут основного времени плюс добавленное.

Руй говорит, что команда все делала правильно. Я бы сформулировал чуть иначе: подходов было предостаточно, ударов — тьма, но явных голевых моментов все равно не хватало. Был красивый удар Мозеса «шведкой», били Ларссон и Понсе — но все время срабатывало это пресловутое чуть-чуть. Все время спартаковцы ходили вокруг да около, чего в футболе делать нельзя — пока ты думаешь, что рано или поздно забьешь, игра такая, что «никуда они не денутся», ситуация в любой момент может измениться. Тем более в случае со «Спартаком», когда нет никакого запаса прочности, зато есть море рефлексии и неуверенности в себе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CT2RAbQoSa5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CT2RAbQoSa5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CT2RAbQoSa5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

И первый тайм тоже не был цельным: бодрое начало, затем застой минут на двадцать — и хорошая последняя треть. Неожиданно понравился Хендрикс, на котором все уже давно, по-моему, поставили крест. После его выхода на замену (Зобнину — скорейшего выздоровления) пошла игра на обострение, которой после пятой минуты не было до того. И сам голландец отдал несколько очень приличных передач.

На гол в первом тайме «Спартак», мне кажется, наиграл — но сама команда не должна мыслить такими категориями. Она должна его забивать, дожимать то, что дается.

У «Легии» по первому тайму не запомнилось вообще ничего, кроме 41-летнего Боруца, которому не потребовалось (несмотря на «правильную» игру «Спартака») делать что-то особенное, но он излучал уверенность и спокойствие. Подумалось — неужели его магия сохранилась для «Спартака» с «Селтика»-2007, самого нефартового и обидного для красно-белых невыхода в ЛЧ? Выяснится, что да — пусть даже во втором тайме поляк и «привезет» момент, которым красно-белые не воспользуются. Но в целом «Легия» до перерыва предстала командой абсолютно посредственной. Тогда ее и надо было брать.

Решающей оказалась замена Айртона на Ломовицкого

А когда сразу после перерыва поляки посадили на желтую карточку Жиго, едва не убежав один на один (честно говоря, в тот момент испугался, как бы не было красной), — сразу возникла мысль, что что-то изменилось.

Чем дальше шла игра, тем меньше было веры, что «Спартак» забьет, и тем больше опасений, что пропустит. Перекладина Жиго была последним реальным шансом, да и к тому времени преимущества уже не было. Потом еще и «Легия» нащупала слабое звено и начала забрасывать мяч за спину Рассказову. А тут еще и катастрофический (или кастратифический?) выход Ломовицкого вместо Айртона. Исходя из послематчевых комментариев Витории, у бразильца было небольшое повреждение, но в принципе он мог продолжать игру, — но Ломовицкий «хорошо тренировался».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRHZOa2joZs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRHZOa2joZs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRHZOa2joZs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Alexander Lomovitskiy (@_lomovitskiy_)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Я тоже могу хорошо тренироваться, но это не дает мне основания играть за «Спартак», тем более в еврокубках. Ломовицкий, по-моему, давно всем доказал, что он игрок уровня тульского «Арсенала», но никак не «Спартака», тем более в еврокубках. И то, что он вообще в ротации, — это немой укор спартаковской селекции и тому, как команда была «укреплена» в летнее трансферное окно.

Но надо хотя бы сражаться! А то, что показал Ломовицкий, для меня вообще было за гранью. С учетом его статуса в команде под человеком должна была земля гореть, когда ему дают такой шанс. А мало того, что от него все мячи отскакивали и он все делал невпопад, так еще и вскоре после выхода на поле позволил Кастрати легко обыграть себя на фланге и создать голевой момент, когда мяч попал в штангу с внешней стороны. Притом что у Ломовицкого нет других плюсов, кроме движения, он двигался как пенсионер!

По сути, эта замена Витории (как стало понятно на пресс-конференции — невынужденная) наряду с появлением на правом фланге атаки «Легии» Кастрати все и предрешила.

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В общем, если в первом тайме вопрос стоял только, забьет «Спартак» или нет, то во втором это была игра на три исхода. И от Максименко исходила какая-то нервозность, особенно когда партнеры по делу и без пасовали ему. Нет, во втором тайме «Спартак» не играл правильно, а либо замены (ранний выход Ломовицкого), либо их отсутствие (слишком позднее появление Соболева и Бакаева) — все это не позволило по новой раздуть угасающий огонь спартаковских атак.

Закончилось тем, что в добавленное время из-под Рассказова убежали и прострелили, из-под Ломовицкого забили — тот самый Кастрати. И это не особо удивило. Рассказову надо отдать должное — он вышел к журналистам и повинился за свою ошибку, полностью ее признав. Но их надо просто не допускать!

Плохая команда, 16-я на сегодня в чемпионате Польши, обыграла еще более плохую, 9-ю в России.

Мои предматчевые ожидания оказались моими проблемами. Перспектива шести поражений «Спартака» в шести матчах теперь велика. У кого брать очки — у «Наполи», у «Лестера»? Только если очки для просмотра нормального футбола по телевизору. И в Варшаве теперь поди что-то зацепи…