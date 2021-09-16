Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:30
Кайрат
Омония
Футбол. Еврокубки
19:45
Галатасарай
Лацио
Футбол. Еврокубки
19:45
Локомотив
Марсель
Футбол. Еврокубки
19:45
Мидтьюлланн
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
19:45
Црвена Звезда
Брага
Футбол. Еврокубки
19:45
Байер
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
19:45
Бетис
Селтик
Футбол. Еврокубки
19:45
Динамо З
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
19:45
Рапид В
Генк
Футбол. Еврокубки
19:45
Славия Пр
Унион Б
Футбол. Еврокубки
19:45
ХИК
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
19:45
Линколн
ПАОК
Футбол. Еврокубки
19:45
Слован Бр
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
19:45
Мура
Витесс
Футбол. Еврокубки
19:45
Ренн
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
19:45
Карабах
Базель
Футбол. Еврокубки
19:45
Флора
Гент
Футбол. Еврокубки
22:00
Рейнджерс
Лион
Футбол. Еврокубки
22:00
Брённбю
Спарта П
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСВ
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
22:00
Монако
Штурм
Футбол. Еврокубки
22:00
Лестер
Наполи
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Антверпен
Футбол. Еврокубки
22:00
Айнтрахт Ф
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
22:00
Анортосис Фамагуста
Партизан
Футбол. Еврокубки
22:00
Буде-Глимт
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
22:00
Раннерс
АЗ
Футбол. Еврокубки
22:00
Яблонец
ЧФР
Все события
Фоторепортажи
14Медведев не дал Джоковичу завоевать Большой шлем
910 лет трагедии ярославского «Локомотива»
16:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Шериф» — пример для России. Нет лимита, завышенных зарплат — есть результат

Бывший капитан «Зенита» — соавтор самой громкой сенсации первого тура ЛЧ.

ШерифЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Вчера мы убедились, что в футбол на уровне Лиги чемпионов способны играть не только дорогие футболисты. Поэтому не слушайте руководителей, который оправдывают поражения в Европе стоимостью игроков. В основном так делают те, кто не хочет или не умеет работать. Слабейшая команда Лиги чемпионов по составу и рейтингу — «Шериф» — наказала «Шахтёр» за недооценку, расслабленность и плохую игру.

У них есть только один игрок дороже € 1 млн, но сейчас клуб лидирует в группе с «Реалом» и «Интером», и даже Карло Анчелотти уже опасается их.
Мы и «Интер» — фавориты группы. Однако никто не ожидал, что «Шериф» выиграет у «Шахтёра». Мы должны быть осторожны
Карло Анчелотти
главный тренер мадридского «Реала»

«Шериф» выиграл не из-за двух случайных атак и грубых ошибок соперника. Команды играли на равных, атаки летели в обе стороны, просто игроки из Приднестровья использовали моменты, а «Шахтёр» — нет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Да, в составе «Шерифа» нет молдаван. А в чемпионате нет лимита. Главный тренер, бывший капитан «Зенита» Юрий Вернидуб считает это ключевым фактором успеха.

Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Естественно, он не думает об участии сборной в Олимпийских играх и даже победе на чемпионате Европы. Это невозможно. А вот покуражиться в ЛЧ — вполне. Вспомните слова Вернидуба, когда очередной российский менеджер будет говорить о пользе лимита.

«От лимита всегда есть вред. Вам будут говорить: надо быть патриотом. Но на Украине лимит мягкий, всего 4 украинца на поле. Поэтому “Шахтёр” и “Динамо” участвуют в Лиге чемпионов, “Шахтёр” выходил из группы. Посмотрите, сколько бразильцев в “Шахтёре” и сколько игроков продано в “Баварию”, “Ман Сити”. В России, как и в Беларуси, мы просто тянем футболистов за уши. Они понимают: всё равно найдут работу. Им выставляют огромные деньги. А когда выходят на поле, не дорабатывают», — сказал улыбающийся Вернидуб уже после победы над «Шахтёром».

За команду играли бразильцы, колумбийцы, греки — максимальный национальный разброс.

А ещё нам любят говорить об интенсивности. Российские клубы постоянно проигрывают и вылетают, потому что у нас в чемпионате низкие скорости. Но вы посмотрите на соперников (условных) «Шерифа». Их просто нет. Более того, основная часть так бедна, что даже не может себе позволить иностранцев. Поэтому играют молдаване. Но их футбол похож на мучение. И никакой конкурентной среды они не добавляют.

Во время загрузки произошла ошибка.
«Шериф» в экономическом мире здорового человека никогда не должен был оказаться в группе Лиги чемпионов.

Но команда, где средние зарплаты — € 10 тыс., прошла все квалификационные раунды, лишила шансов на участие «Црвену Звезду» и загребское «Динамо», а теперь совсем не позорится против ещё больших топов. Один интересный факт — два лидера команды совсем недавно играли в России — Себастьян Тиль в прошлом сезоне полгода пострадал с «Тамбовом», а теперь один из лидеров по созданным опасным моментам во всей ЛЧ, а гвинеец Момо Янсане уже в этом году забил 6 за «Нижний Новгород» и помог команде ворваться в РПЛ. Однако его аренда закончилась, и в клубе посчитали, что он им не нужен.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вряд ли «Шериф» наберёт ещё хотя бы одно очко в Лиге чемпионов. Но их результаты до и победа над «Шахтёром» очень показательны — это словно дорожная карта того, что нужно сделать России для возвращения результатов. И первым пунктом идёт лимит.

Дмитрий Зимин

Читайте также
Шериф
2:0
Первый тайм: 1:0
Шахтер Д
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Бесконечный крах России: уже маячит 16-е место в рейтинге УЕФА
«Шесть поражений из шести». Рабинер – о перспективах «Спартака»
«Тоттенхэм» уедет без очков из Франции: на что поставить в ЛЕ
Ветеран «Спартака» назвал игроков, которых надо выгнать из клуба
Эпидемия травм у игроков сборной России. Кем играть в октябре?
Где посмотреть бой Емельяненко — Тарасов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь