Дом футболиста «Челси» обокрали во время матча Лиги чемпионов с «Зенитом»

«Вечером 14 сентября 2021 года, когда я играл за свой клуб в Лиге чемпионов, группа трусливых воров ворвалась в мой дом. Они совместными усилиями унесли в свой автомобиль тяжелый сейф, в котором были некоторые личные вещи. Я никогда не храню ювелирные украшения в доме, поэтому все, что хранилось в сейфе, — это мои медали за победу в Лиги чемпионов, Суперкубке и за второе место на ЕВРО-2020. Эти медали были выиграны за “Челси” и сборную Англии — честь, которую у меня никогда не отберут, независимо от того, есть или нет они у меня физически, чтобы доказать это. Тем не менее, я обращаюсь ко всем моим болельщикам “Челси” и сборной Англии с просьбой помочь выявить и найти этих криминальных элементов, которые никогда не смогут расслабиться, поскольку количество улик растет», — написал Джеймс в Instagram, разместив видео преступления.