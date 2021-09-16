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17:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дом футболиста «Челси» обокрали во время матча Лиги чемпионов с «Зенитом»

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Футболист лондонского «Челси» Рис Джеймс сообщил, что его дом обокрали во время матча команды с петербургским «Зенитом» в Лиге чемпионов.

Челси
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Источник: РИА "Новости"

«Челси» во вторник в Лондоне в первом туре группового этапа Лиги чемпионов победил «Зенит» со счетом 1:0. Джеймс провел на поле весь матч.

«Вечером 14 сентября 2021 года, когда я играл за свой клуб в Лиге чемпионов, группа трусливых воров ворвалась в мой дом. Они совместными усилиями унесли в свой автомобиль тяжелый сейф, в котором были некоторые личные вещи. Я никогда не храню ювелирные украшения в доме, поэтому все, что хранилось в сейфе, — это мои медали за победу в Лиги чемпионов, Суперкубке и за второе место на ЕВРО-2020. Эти медали были выиграны за “Челси” и сборную Англии — честь, которую у меня никогда не отберут, независимо от того, есть или нет они у меня физически, чтобы доказать это. Тем не менее, я обращаюсь ко всем моим болельщикам “Челси” и сборной Англии с просьбой помочь выявить и найти этих криминальных элементов, которые никогда не смогут расслабиться, поскольку количество улик растет», — написал Джеймс в Instagram, разместив видео преступления.

«Полиция, мои советники и футбольный клуб “Челси” (и многие другие) поддерживают меня, поскольку у нас есть хорошая информация о том, кто виноват. Мы близки к ним. К счастью, во время взлома никого не было дома, но я хочу сообщить всем, что со мной все в порядке. Я очень ценю возможность рассказать вам о своем несчастье и надеюсь, что вместе мы сможем поймать этих людей и восстановить справедливость», — написал 21-летний игрок.

Челси
1:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
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