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17:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Появилось видео лучшего гола первого тура Лиги чемпионов

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представила видео лучшего гола первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

ШерифЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Самым красивым признан гол нападающего молдавского «Шерифа» Адама Траоре. Малиец поразил ворота донецкого «Шахтера» после навеса с фланга, отправив мяч под перекладину.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вторым стал мяч за авторством полузащитника «Ливерпуля» Джордана Хендерсона, третья строчка за Анте Ребичем из «Милана», а четвертое место занял гол в исполнении Джека Грилиша из «Манчестер Сити».

«Шериф» дебютировал на групповом этапе Лиги чемпионов с победы над «Шахтером» (2:0). Молдавский клуб на данный момент возглавляет таблицу группы D, в которой также выступают мадридский «Реал» и миланский «Интер».

Шериф
2:0
Первый тайм: 1:0
Шахтер Д
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