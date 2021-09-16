Появилось видео лучшего гола первого тура Лиги чемпионов

Самым красивым признан гол нападающего молдавского «Шерифа» Адама Траоре. Малиец поразил ворота донецкого «Шахтера» после навеса с фланга, отправив мяч под перекладину.

Вторым стал мяч за авторством полузащитника «Ливерпуля» Джордана Хендерсона, третья строчка за Анте Ребичем из «Милана», а четвертое место занял гол в исполнении Джека Грилиша из «Манчестер Сити».