Появилось видео лучшего гола первого тура Лиги чемпионов
Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представила видео лучшего гола первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
ШерифЛига чемпионов: таблица и календарь
Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представила видео лучшего гола первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Самым красивым признан гол нападающего молдавского «Шерифа» Адама Траоре. Малиец поразил ворота донецкого «Шахтера» после навеса с фланга, отправив мяч под перекладину.
Вторым стал мяч за авторством полузащитника «Ливерпуля» Джордана Хендерсона, третья строчка за Анте Ребичем из «Милана», а четвертое место занял гол в исполнении Джека Грилиша из «Манчестер Сити».
«Шериф» дебютировал на групповом этапе Лиги чемпионов с победы над «Шахтером» (2:0). Молдавский клуб на данный момент возглавляет таблицу группы D, в которой также выступают мадридский «Реал» и миланский «Интер».