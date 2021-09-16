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18:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Боже, я умерла?» Пострадавшая от удара Роналду девушка описала свою боль

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Работавшая стюардом на матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед» девушка рассказала об инциденте с участием Криштиану Роналду.

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Источник: AFP 2021

Во время предматчевой разминки португальский нападающий «МЮ» случайно попал мячом в голову сотрудницы стадиона. От удара девушка упала, ей потребовалась помощь медиков. Роналду в этот момент подошел к пострадавшей и лично убедился, что ее здоровью ничего не угрожает.

«Это был очень сильный удар. Мяч попал мне в голову, и я упала. Потом я увидела перед собой Роналду и сказала: “Боже, я умерла?” Криштиану в ответ попросил прощения и поинтересовался у меня, все ли в порядке. Боль была очень сильной, но когда я увидела Роналду, она мгновенно прошла», — цитирует девушку по имени Марис Daily Star.

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Матч «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед» завершился волевой победой швейцарского клуба со счетом 2:1. Роналду отметился голом, на который ответили Муми Нгамалае и Теозон-Жордан Сибачо.

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