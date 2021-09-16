«Боже, я умерла?» Пострадавшая от удара Роналду девушка описала свою боль

Во время предматчевой разминки португальский нападающий «МЮ» случайно попал мячом в голову сотрудницы стадиона. От удара девушка упала, ей потребовалась помощь медиков. Роналду в этот момент подошел к пострадавшей и лично убедился, что ее здоровью ничего не угрожает.

«Это был очень сильный удар. Мяч попал мне в голову, и я упала. Потом я увидела перед собой Роналду и сказала: “Боже, я умерла?” Криштиану в ответ попросил прощения и поинтересовался у меня, все ли в порядке. Боль была очень сильной, но когда я увидела Роналду, она мгновенно прошла», — цитирует девушку по имени Марис Daily Star.