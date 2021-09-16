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20:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» набрал первые очки в группе Лиги конференций

Футбольный клуб «Кайрат» стартовал в групповой стадии Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

КайратЛига конференций: таблица и календарь
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Первую игру подопечные Курбана Бердыева проводили на своем поле с кипрской «Омонией», которая понесла серьезные потери перед вылетом в Казахстан. Несмотря на это, гости показала более чем добротную игру. В ряде моментов они создали хорошие моменты у ворот хозяев, но в этот вечер уверенно действовал на последнем рубеже Стас Покатилов, которому активно помогали защитники.

Впрочем, и «Кайрат» угрожал воротам «Омонии», но игрокам не хватало хладнокровия и точности в завершающей фазе атак. В частности, был хороший момент у Вагнера Лава во втором тайме, когда он выбегал один на один с вратарем, но бразилец бесхитростно пробил в последнего.
Как итог, 0:0 — команды набрали первые очки в группе.

Следующий матч алматинцы проведут в гостях в ночь на 1 октября. Соперником будет швейцарский «Базель».

Кайрат
0:0
Первый тайм: 0:0
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