«Кайрат» набрал первые очки в группе Лиги конференций

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Первую игру подопечные Курбана Бердыева проводили на своем поле с кипрской «Омонией», которая понесла серьезные потери перед вылетом в Казахстан. Несмотря на это, гости показала более чем добротную игру. В ряде моментов они создали хорошие моменты у ворот хозяев, но в этот вечер уверенно действовал на последнем рубеже Стас Покатилов, которому активно помогали защитники.

Впрочем, и «Кайрат» угрожал воротам «Омонии», но игрокам не хватало хладнокровия и точности в завершающей фазе атак. В частности, был хороший момент у Вагнера Лава во втором тайме, когда он выбегал один на один с вратарем, но бразилец бесхитростно пробил в последнего.

Как итог, 0:0 — команды набрали первые очки в группе.