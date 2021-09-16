«Локомотив» сыграл вничью с французским «Марселем» в матче Лиги Европы

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Московский «Локомотив» со счетом 1:1 сыграл вничью с французским «Марселем» в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Москве на стадионе «Локомотив».

В составе гостей мяч забил Дженгиз Ундер (59-я минута, с пенальти), у хозяев отличился вышедший на замену Тино Анджорин (89). На 58-й минуте за вторую желтую карточку и фол, который привел к 11-метровому, с поля был удален защитник «Локомотива» Наир Тикнизян.