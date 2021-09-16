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21:46 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» сыграл вничью с французским «Марселем» в матче Лиги Европы

Московский клуб сумел отыграться в меньшинстве.

Локомотив
МарсельЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Московский «Локомотив» со счетом 1:1 сыграл вничью с французским «Марселем» в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Москве на стадионе «Локомотив».

В составе гостей мяч забил Дженгиз Ундер (59-я минута, с пенальти), у хозяев отличился вышедший на замену Тино Анджорин (89). На 58-й минуте за вторую желтую карточку и фол, который привел к 11-метровому, с поля был удален защитник «Локомотива» Наир Тикнизян.

«Локомотив» и «Марсель» выступают в группе Е с итальянским «Лацио» и турецким «Галатасараем». Во втором туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Лацио», «Марсель» примет «Галатасарай». Обе встречи пройдут 30 сентября.

Локомотив
1:1
Первый тайм: 0:0
Марсель
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