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22:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Это были “качели”». Бердыев — о ничьей и ошибках в матче Лиги конференций с «Омонией»

«Кайрат» и «Омония» примерно равные соперники. Об этом после матча группового этапа Лиги конференций заявил главный тренер алматинцев Курбан Бердыев, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он оценил игру своей команды и назвал ошибки в ее исполнении.

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Источник: Reuters

— Играли примерно равные соперники. В первом тайме из-за наших ошибок могли пропустить. Матч был равный, до гола, но ни мы, ни «Омония» не смогли забить. Для первой игры один балл — это все равно продвижение. На дистанции турнира — это важно.

— Какой отрезок кажется вам наиболее трудным?

— Были периоды, когда пассивно и активно шли в отбор, принимали мяч и ошибались в передачах, и здесь как раз все опасные моменты возникали у наших ворот. Прессинг позволял создавать моменты, как, например, выход Вагнера один на один, к сожалению, он не забил.

— После сэйва Покатилова вы раздосадовано взмахнули рукой, можете разъяснить этот момент?

— Мы ребят предупреждали, что есть зоны, где мы не можем терять мячи. И неоправданные ошибки привели к опасным моментам.

— Какие коррективы вносили по ходу первого тайма?

— Мы знали, что будем играть против четырех защитников, но и против пяти понимаем, как действовать. Однако неправильные позиции многих игроков не позволяли вскрывать оборону, хотя ребята знают, как это делать. Те пустоты, которые были в центре поля, там неплохо «Омония» реализовывала большинство. Технический уровень их игроков очень высокий. Нам стоило больших усилий, чтобы предотвратить опасные атаки.

— Насколько «Омония» была соперником, которого можно обыгрывать?

— Не сказал бы, что «Омония» намного слабее нас. По истории каждого их игрока видно, что послужной список у них серьезный. Игроки имеют хороший уровень подготовки. Безусловно, в домашней игре мы рассчитывали на большее. Это были «качели», ситуация могла сложиться по-всякому. Жалко, что не забили, тем более, мы основательно готовились к стандартам, очень много моментов было после них, но не получилось.

— Алыкулов хорошо вошел в игру и создавал моменты, не думаете ли вы, что в следующей игре он должен быть в составе?

— Ротация будет серьезная, потому что игры идут подряд. Даже взять Камо — я удивляюсь его выносливости при таких нагрузках, плюс перелеты. Основной упор на еврокубки, в чемпионате до конца будем играть и есть еще Кубок Казахстана.

— Вы выбрали формацию 3−5−2. Это надолго или разовая акция под соперника?

— Это не единственная игровая модель. У нас есть возможность действовать в четыре защитника. Но в еврокубках, где цена одной ошибки очень велика, оставлять центральную зону без присмотра дорогого стоит. Те команды, которые играют в четыре защитника, при обороне используют и крайних полузащитников, получается шесть защитников.

У нас неплохо подобран состав, поэтому эта схема достаточно активная. Топ-клубы играют в три центральных защитника, так легко развивать атаки и есть преимущество на разных участках поля. Мы идем к этому — не все сразу. Жаль, что не было ребят со сборных и не было возможности поработать с позиционной атакой.

Матч первого тура в группе H между «Кайратом» и «Омонией» завершился нулевой ничьей. Следующий поединок алматинцы проведут на выезде со швейцарским «Базелем» 30 сентября.

Кайрат
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Первый тайм: 0:0
Омония
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