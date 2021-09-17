«Лестер» и «Наполи» сыграли вничью в матче группового этапа Лиги Европы
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Английский «Лестер Сити» и итальянский «Наполи» сыграли вничью в матче группового этапа Лиги Европы по футболу.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Английский «Лестер Сити» и итальянский «Наполи» сыграли вничью в матче группового этапа Лиги Европы по футболу.
Встреча соперников московского «Спартака» по группе C, прошедшая в Лестере в четверг, завершилась со счетом 2:2. У хозяев мячи забили Айосе Перес (9-я минута) и Харви Барнс (64), а гостей от поражения спас Виктор Осимхен, оформивший дубль (69 и 87). «Лисы» в концовке матча остались вдесятером после удаления Уилфреда Ндиди.
После первого тура в таблице квартета лидирует варшавская «Легия», победившая «Спартак» в среду. «Лестер» и «Наполи» делят 2−3-е места, а «красно-белые» идут на четвертой строчке.
Во втором туре «Наполи» 30 сентября примет в Неаполе «Спартак», а «Лестер» встретится в Варшаве с «Легией».