«Лестер» и «Наполи» сыграли вничью в матче группового этапа Лиги Европы

Встреча соперников московского «Спартака» по группе C, прошедшая в Лестере в четверг, завершилась со счетом 2:2. У хозяев мячи забили Айосе Перес (9-я минута) и Харви Барнс (64), а гостей от поражения спас Виктор Осимхен, оформивший дубль (69 и 87). «Лисы» в концовке матча остались вдесятером после удаления Уилфреда Ндиди.