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00:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лестер» и «Наполи» сыграли вничью в матче группового этапа Лиги Европы

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Английский «Лестер Сити» и итальянский «Наполи» сыграли вничью в матче группового этапа Лиги Европы по футболу.

Лестер
НаполиЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча соперников московского «Спартака» по группе C, прошедшая в Лестере в четверг, завершилась со счетом 2:2. У хозяев мячи забили Айосе Перес (9-я минута) и Харви Барнс (64), а гостей от поражения спас Виктор Осимхен, оформивший дубль (69 и 87). «Лисы» в концовке матча остались вдесятером после удаления Уилфреда Ндиди.

После первого тура в таблице квартета лидирует варшавская «Легия», победившая «Спартак» в среду. «Лестер» и «Наполи» делят 2−3-е места, а «красно-белые» идут на четвертой строчке.

Во втором туре «Наполи» 30 сентября примет в Неаполе «Спартак», а «Лестер» встретится в Варшаве с «Легией».

Лестер
2:2
Первый тайм: 1:0
Наполи
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