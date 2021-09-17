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00:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Головин помог «Монако» обыграть «Штурм» в матче Лиги Европы

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Футболист сборной России Александр Головин помог «Монако» обыграть австрийский «Штурм» в матче группового этапа Лиги Европы.

Монако
ШтурмЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Монако на стадионе «Луи II» в четверг, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в матче забил Крепин Диатта (66-я минута), отличившийся с передачи Головина.

В другом матче группы B голландский ПСВ сыграл на своем поле вничью с испанским «Реал Сосьедад» со счетом 2:2. У хозяев мячи забили Марио Гётце (32) и Коди Гакпо (54), у гостей — Андан Янузай (34) и Александер Исак (39).

После первого тура «Монако» (3 очка) лидирует в таблице группы, ПСВ и «Реал Сосьедад» делят 2−3-ю строчки (по 1 баллу), «Штурм» очков не набрал.

Монако
1:0
Первый тайм: 0:0
Штурм
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