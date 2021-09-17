Головин помог «Монако» обыграть «Штурм» в матче Лиги Европы

Встреча, прошедшая в Монако на стадионе «Луи II» в четверг, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в матче забил Крепин Диатта (66-я минута), отличившийся с передачи Головина.

В другом матче группы B голландский ПСВ сыграл на своем поле вничью с испанским «Реал Сосьедад» со счетом 2:2. У хозяев мячи забили Марио Гётце (32) и Коди Гакпо (54), у гостей — Андан Янузай (34) и Александер Исак (39).