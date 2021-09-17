Курьезы и шедевры. Лучшие моменты старта еврокубков

Читайте также От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

«Спартак» — «Легия» — 0:1

«Спартак» имел территориальный перевес на протяжении всего домашнего матча Лиги Европы с «Легией». Хозяева нанесли 23 удара (3 — в створ) против 7 (2) у гостей. Однако единственный мяч удалось забить польскому клубу.

Защитник «красно-белых» Николай Рассказов в конце матча позволил форварду «Легии» Эрнесту Мучи пройти половину поля по правой бровке и впоследствии прострелить в штрафную. Первым у мяча оказался Лирим Кастрати, который с близкого расстояния поразил ворота «Спартака» и принес «Легии» победу.

«Локомотив» — «Марсель» — 1:1

В стартовой 45-минутке «Локомотив» был ближе соперника к голу — нападающий московского клуба Федор Смолов угодил в штангу. В итоге первый тайм матча Лиги Европы завершился безголевой ничьей.

Счет был открыт на 59-й минуте полузащитником французского «Марселя» Дженгизом Ундером, реализовавшим 11-метровый. Гости заработали пенальти после фола в своей штрафной защитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна, который за это нарушение также получил вторую желтую карточку.

Сразу после пропущенного мяча в составе «Локомотива» на поле вышел арендованный у лондонского «Челси» Фаустино Анджорин. Именно он сравнял счет на 89-й минуте ударом из-за пределов штрафной.

«Галатасарай» — «Лацио» — 1:0

В матче соперников «Локомотива» и «Марселя» по группе Е все решил курьезный автогол вратаря римского «Лацио» в середине встречи. В результате стамбульский «Галатасарай» обыграл фаворита группы.

«Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед» — 2:1

Аналогичная история произошла в матче Лиги чемпионов в швейцарском Берне, куда приехал звездный «Манчестер Юнайтед».

Счет был открыт гостями уже на первых минутах. Португалец Криштиану Роналду поразил ворота в первом матче Лиги чемпионов после возвращения в манкунианский клуб. Лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов забил свой 135-й мяч благодаря передаче соотечественника Бруну Фернандеша.

Игра перевернулась в середине первого тайма, когда гости остались в меньшинстве из-за удаления защитника Эрона Уан-Биссаки. Швейцарский «Янг Бойз» перехватил инициативу и на 66-й минуте сравнял счет.

Игра завершилась бы вничью, если не форвард «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, который на последних секундах вывел нападающего «Янг Бойз» Джордана Сибачо один на один со своим вратарем. В результате игрок швейцарской команды воспользовался этой ошибкой и принес хозяевам сенсационную победу.

«Динамо» (Загреб) — «Вест Хэм» — 0:2

Защитник хорватского клуба Кевин Теофиль-Катрин повторил ошибку Лингарда, выведя нападающего английской команды Майкла Антонио один на один со своим вратарем. Благодаря этому гости повели в середине первого тайма.

«Бешикташ» — «Боруссия» (Дортмунд) — 1:2

Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд забил уже 21 мяч в 17 играх Лиги чемпионов — в среднем 1,23 гола за игру. Никто не забивал чаще за матч в истории турнира. Но и у него бывают курьезные промахи, как, к примеру, в матче Лиги чемпионов со стамбульским «Бешикташем».

«Брюгге» — ПСЖ — 1:1

Лионель Месси впервые вышел за французский ПСЖ в матче Лиги чемпионов, но не отметился голом, хотя был близок к этому. В первом тайме гостевой встречи с бельгийским «Брюгге», который является одним из аутсайдеров группового раунда, аргентинец пробил в перекладину с линии штрафной.

«Манчестер Сити» — «Лейпциг» — 6:3

Матч в Манчестере стал самым результативным в первом туре Лиги чемпионов. Хозяева вели в счете с 16-й минуты и до финального свистка. Автором первого гола стал Натан Аке. На 28-й английский клуб удвоил отрыв (2:0) благодаря автоголу защитника «Лейпцига» Норди Мукиеле.

Одним из главных героев телеэкранов стал тренер хозяев Хосеп Гвардиола, который что-то эмоционально объяснял своим игрокам — Джеку Грилишу и Рияду Марезу.

Первый тайм завершился со счетом 3:1. После перерыва полузащитник немецкого клуба Кристофер Нкунку во второй раз сократил отставание до минимума — 3:2. Однако спустя пять минут Грилиш вернул манкунианцам перевес в два мяча — 4:2. Именно этот гол вошел в число претендентов на звание лучшего в туре Лиги чемпионов.

Все вопросы о победителе снял на 75-й минуте защитник хозяев Жоау Канселу — 5:2.

«Ливерпуль» — «Милан» — 3:2

События в матче развивались стремительно. На 9-й минуте защитник гостей Фикайо Томори отправил мяч в свои ворота. На 14-й форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах мог удвоить перевес хозяев, но не реализовал пенальти. Французский вратарь «Милана» Майк Меньян в эффектном прыжке отразил удар, а затем вновь парировал мяч после добивания соперника. При этом до игры с «Миланом» египетский нападающий 17 раз подряд поразил ворота ударом с одиннадцатиметровой отметки.

На 42-й минуте Анте Ребич сравнял счет. Хорватский нападающий вошел в четверку номинантов приза за лучший гол тура Лиги чемпионов.

А уже на 44-й Браим Диас вывел «Милан» вперед. Гости также отличились спустя несколько минут после старта второго тайма, но судья не засчитал гол.

В ответной же атаке Салах сравнял счет — 2:2. Решающим в матче стал мощный дальний удар с линии штрафной капитана «Ливерпуля» Джордана Хендерсона (3:2), который тоже оказался в числе претендентов на приз за лучший гол.

«Шериф» — «Шахтер» (Донецк) — 2:0

Лучшим признали гол футболиста молдавского «Шерифа» Адама Траоре в ворота донецкого «Шахтера». Траоре открыл счет в игре с украинским клубом ударом с лета из района 11-метровой отметки. Этот гол стал победным в дебютном для «Шерифа» матче основного этапа Лиги чемпионов.

«Спортинг» — «Аякс» — 1:5

Лучшим игроком тура был признан французский нападающий амстердамского «Аякса» Себастьян Аллер, который отметился покером в первом за свою карьеру матче Лиги чемпионов. Футболист четыре раза отличился в гостевой встрече с лиссабонским «Спортингом».

К 9-й минуте на его счету было уже два гола. В третий и четвертый раз 27-летний форвард поразил ворота на 51-й и 63-й минутах.

Это всего второй случай в истории Лиги чемпионов, когда футболист в дебютном матче смог отличиться четыре раза. В 1992 году это удалось голландцу Марко ван Бастену, который на тот момент выступал за «Милан».

«Монако» — «Штурм» — 1:0

«Монако» стартовал в Лиге Европы со скромной победы над австрийским «Штурмом». И весомый вклад в этот успех внес российский полузащитник Александр Головин, ставший автором голевой передачи.

«Рома» — ЦСКА (София) — 5:1

Узбекский форвард итальянской «Ромы» Эльдор Шомуродов в первом туре Лиги Европы отметился двумя голевыми передачами.

В то же время капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини стал автором одного из самых красивых голов старта еврокубков.