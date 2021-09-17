«Похоже на чудо». Бубнов — о ничьей «Локомотива» с «Марселем» в Лиге Европы

«Первое очко для наших клубов в еврокубках. Удача повернулась лицом к “Локомотиву”. В меньшинстве, в самой концовке сравнять счёт при тотальном преимуществе “Марселя” по владению мячом — это похоже на чудо. Помогли замены Николича. Ему нужно было освежать игру, что он и делал. Выпускал нападающих, надеялся на свою тактику, которая была с расчетом на контратаки. В итоге после перехвата Сильянова, который тоже вышел на замену, отличился Анджорин — как раз в контратаке.



Отмечу игру “Локо” в обороне. Отличный матч провел Магкеев, а в концовке и вовсе спас свою команду, выбив мяч из пустых ворот. Хорош был и Гильерме, который практически не ошибался. Проявили характер, молодцы. Эта ничья равносильна победе.



Какие у “Локо” перспективы? С “Галатасараем” можно играть, с “Лацио” тоже. Главное, набирать очки на своём поле. Далеко идущих выводов делать не будем, но группа в целом ровная», — приводит слова Бубнова Sportbox.