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09:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник сборной Украины сломал кость черепа в матче Лиги конференций

Украинский защитник «Славии» Тарас Качараба получил серьёзную травму в матче Лиги конференций с «Унионом».

Славия ПрЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«У Тараса Качараба перелом скуловой дуги. Ожидается, что он пропустит, по крайней мере, 4−6 недель», — сообщается в официальном «твиттере» чешского клуба.

Футболист был заменён на 53-й минуте матча. Вместо него на поле вышел Лацо Ткач.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам матч завершился победой «Славии» со счетом 3:1. В следующем туре Лиги конференций «Славия» встретится с «Фейеноордом». Матч состоится 30 сентября, начало — в 22:00 мск.

Качараба выступает за «Славию» с января 2021 года на правах аренды. Контракт игрока принадлежит «Словану» и рассчитан до 2022 года. В сентябре Качараба дебютировал за основную национальную сборную Украины.

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Славия Пр
3:1
Первый тайм: 1:0
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