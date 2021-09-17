Драма Натана Аке: забил дебютный гол в ЛЧ, но через несколько минут потерял отца
«Этот гол для тебя, папа».
«Этот гол для тебя, папа».
«Ман Сити» стартовал в Лиге чемпионов с результативной перестрелки с «Лейпцигом» — 6:3. Первым забил защитник «Сити» Натан Аке, для которого этот мяч стал дебютным в турнире. Немцы ответили хет-триком Кристофера Нкунку, но команда Пепа все же добыла уверенную победу.
Однако после финального свистка Аке узнал о трагической новости из семьи. Во время игры умер его отец, о чем Натан позже написал в соцсетях:
«Последние несколько недель были самыми тяжелыми в моей жизни, — начал 26-летний игрок. — Мой отец сильно болел, и лечение было невозможно. Повезло, что меня поддерживали невеста, семья и друзья. Вчера я забил свой первый гол в Лиге чемпионов. И всего через несколько минут после этого он мирно скончался в окружении мамы и брата, они были рядом с ним. Может, так и должно было случиться. Отец всегда испытывал гордость и счастье, глядя, как я играю. Знаю, что ты всегда со мной. Ты всегда будешь в моем сердце. И этот гол был для тебя, папа».
За 10 дней до случившегося Аке уезжал из сборной Нидерландов по личным обстоятельствам. Похоже, причина была именно в болезни отца.
Натан родился в Гааге, но его отец Мойзе Аке родом из Кот-д’Ивуара. Эту связь футболист чувствовал всегда. В 16 лет он присоединился к академии «Челси», где на него произвела впечатление встреча с Дидье Дрогба. «Я помню, как Дрогба подошел поздороваться, — рассказывал Аке. — Он рассказал нам о семейной атмосфере в клубе и о том, как все работает. Это было особенное событие еще и потому, что мой отец из Кот-д’Ивуара».
В 2017-м Натан признавался, что успел посетить много стран, но больше всего хочет в одну. «Я бы хотел поехать в Кот-д’Ивуар, откуда мой отец, — говорил футболист. — Никогда там не был, хотя должен был поехать на 18-летие, но у нас не было времени. Поэтому я хотел бы поехать туда и увидеть свою семью».
Когда-то Дрогба остановил войну в Кот-д’Ивуаре. Сборная впервые пробилась на ЧМ (спасибо нерешительности Это"O), а Дидье задвинул мощную речь.
Азатхан Чекабаев