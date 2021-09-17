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13:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Черчесов: «Спартак» обеспечил себе хлопоты в борьбе за еврокубковую весну

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о еврокубковых перспективах московского «Спартака» после домашнего поражения красно-белых в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с польской «Легией» (0:1).

СпартакЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
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«У “Спартака” есть проблемы в чемпионате, у “Легии” тоже. В Москве все надеялись на победу, фанаты ждут, когда “Спартак” вернётся в строй. В конце концов, болельщики хотят, чтобы их команда просто побеждала. Но сейчас счастлива “Легия”. Эти три очка, которые набрали поляки, повышают их шансы сыграть в еврокубках весной. “Спартак” напротив обеспечил себе хлопоты в борьбе за еврокубковую весну.

У “Спартака” отличная статистика в матче с “Легией”, ну и что? У них было несколько хороших ситуаций, когда они должны были угрожать воротам “Легии”, но из этого ничего не вышло. Первые 45 минут они не были готовы забивать. Вратарь “Легии” даже не может похвастаться своим прямым вмешательством в игру. Он успокаивал оборону, подсказывал партнёром, несколько раз сыграл на выходе, но тяжелой работы у него не было», — приводит слова Черчесова Interia.

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Спартак
0:1
Первый тайм: 0:0
Легия
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